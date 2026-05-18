'PRIČAJU SVE ŠTO PRIČA I ALJBIN KURTI' Brnabić reagovala na izjavu studenta o Srpskoj listi: Ovim se uključili u izbornu kampanju na KiM, i to na strani Kurtija

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, prokomentarisala je izjavu Luke Đorđevića, studenta Pravnog fakulteta u Nišu, da je po njegovom mišljenju Srpska lista najodgovornija za to što je srpski narod propatio na području Kosova i Metohije i poručila da studenti u blokadi pričaju "od reči do reči sve što priča i Aljbin Kurti", premijer Kosova u tehničkom mandatu.

Đorđević je svoj stav izneo u emisiji "Utisak nedelje".

- I ono što je meni, da kažem, i najtragičnije što je najviše naš narod propatio na području Kosova i Metohije, i što su za to najodgovorniji, po meni lično, predstavnici Srpske liste koji su je produžena ruka ovog režima - kazao je Đorđević.

Na to je reagovala Brnabić na svom X profilu.

- Blokaderi pričaju od reči do reči sve što priča i Aljbin Kurti! Kurti Srpsku listu proteruje, pokušava da ih ugasi, ne da im da učestvuju na izborima, maltretira njihove porodice, samo iz dva razloga. Prvi, zato što se otvoreno i beskompromisno bore za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Drugi, zato što po prvi put, zahvaljujući Srpskoj listi, imamo jedinstvo srpskog naroda na KiM. Imamo jedinstven glas. Ovim su se blokaderi uključili i u izbornu kampanju na KiM, i to na strani Aljbina Kurtija, a protiv Srpske liste za koju glasa preko 90% srpskog naroda u našoj južnoj pokrajini. Horor - navela je Brnabić.

Autor: D.Bošković