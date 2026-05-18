Blokaderi saopštili odluku: Ako mi pobedimo, Srbija više neće sarađivati sa Rusijom i Kinom! (VIDEO)

Izjava predstavnice blokadera u emisiji „Utisak nedelje“ izazvala je veliku zabrinutost građana koji smatraju da oblokaderi, ukoliko dođu na vlast, sve otvorenije najavljuje zaokret spoljne politike Srbije i prekid saradnje sa tradicionalnim partnerima poput Rusije i Kine.

Govoreći o međunarodnoj podršci protestima i političkim ciljevima blokadera, jedna od gošći u emisiji poručila je:

„Mi nismo dobili podršku, primera radi, od Kine i Rusije, jer su to nekakvi autoritarni režimi što već govori samo po sebi u kakvom mi društvu želimo da živimo.“

Ova izjava govori da bi blokaderi, ukoliko dođu na vlast, potpuno udaljile Srbije od Moskve i Pekinga, države sa kojima Srbija godinama razvija strateške i ekonomske odnose.

Kritičari ocenjuju da ovakvi stavovi pokazuju da blokaderi otvoreno zagovaraju politiku u kojoj Srbija više nema samostalno odlučivanje, već isključivo svrstavanje uz određene centre moći.

Blokadere ne zanima to što su Kina i Rusija u prethodnim godinama bile među ključnim partnerima Srbije kada je reč o energetici, investicijama, infrastrukturnim projektima, ali i podršci po pitanju Kosova i Metohije u međunarodnim institucijama.

