Za ovo mora da se odgovara! Blokaderka otkrila plan: Promenićemo Ustav i odreći se KiM (VIDEO)

U emisiji koju vodi blokaderski novinar Aleksandar Dikić, gostovala je okorela opozicionarka Biljana Stojković i izjavila da, kada je reč o Kosovu i Metohiji, Ustav Srbije treba menjati.

- Moramo da imamo široki dijalog po javnim servisima, da vidim šta je pozadina svega toga, da dođe do toga da možete da promenite Ustav - izjavila je Biljana Stojković, blokaderka koja se nalazi u prvim redovima na svim antisrpskim skupovima.

Dakle, jasno je, blokaderi sa plenumašima nameravaju da promene Ustav čim bi došli na vlast. Sramno!

Ali to nije sve, blokaderka Biljana Stojković nedavno je pokazala da su joj napadi na svetinje jedini politički program.

Biljana Stojković po kojoj je Srebrenica genocid i koja je skrnavila spomenik patrijarhu Pavlu dala je sebi za pravo da komentariše potpisivanje Memoranduma između Crkve i države, kojim se otvara put stvaranju Univerziteta "Sveti Sava".

Ona se oglasila na društvenoj mreži Iks sa komentrom:

- Dakle, država pravi novi univerzitet, valjda da bi uništila ovaj stari koji se nalazi u prvih 1,9% svetskih univerziteta. Uz teologiju će imati i medicinu i prirodne nauke sa idejom, valjda, da nauku prilagode volji SPC. Zbogom nauci - napisala je Stojkovićeva.

Ova mržnja prema novom univerzitetu pokazuje njihovo pravo lice - to je čista antidržavna i antipravoslavna politika kojoj smeta crkva, tradicija i smeta napredak Srbije.