Macut: Srbija je postala važna tačka digitalne infrastrukture regiona i pionir u tom sektoru

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je danas skupu povodom Dana inovacija u javnom sektoru u organizaciji kompanije Oracle. Ovom prilokom premijer je istakao da je Srbija u prethodnim godinama napravila snažan iskorak u oblasti digitalizacije javne uprave, razvoja IT infrastrukture i primene savremenih tehnologija.

- Danas možemo da kažemo da digitalna transformacija više nije samo plan ili vizija, već konkretan rezultat koji građani svakodnevno osećaju kroz efikasnije, brže i dostupnije usluge države - izjavio je Macut.

On je naglasio da je posebno ponosan na Oracle Cloud region u državnom Data centru u Kragujevcu, čime je Srbija postala pionir i važna tačka digitalne infrastrukture regiona.

Govoreći o projektima, predsednik Vlade je istakao digitalizaciju u zdravstvu kao posebno značajnu, navodeći da se Oracle Cloud koristi kao platforma za lokalne zdravstvene informacione sisteme.

- Do sada je migrirano 50 od ukupno 360 lokalnih zdravstvenih informacionih sistema i lično sam zainteresovan da se ovaj broj drastično promeni u pravcu da to bude nula preostalih sistema - poručio je Macut. On je dodao da se kroz saradnju planiraju novi projekti u oblastima cloud tehnologija, sajber bezbednosti i primene veštačke inteligencije, o čemu je razgovarano i tokom samita vlada u Dubaiju.

- Predstavnici kompanije Oracle tada su izrazili svoju spremnost da se kroz konkretne projekte još aktivnije uključe u razvoj digitalnih rešenja u Srbiji, uključujući oblast zdravstva, kao i dalje širenje modela softvera kao usluge koji se pruža iz Državnog data centra Srbije. Takva rešenja dodatno doprinose efikasnosti državnih sistema i kvalitetu javnih usluga koje pružamo građanima - naglasio je premijer.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, istakao je da je Oracle veliki državni partner u realizaciji IT projekata. On je posebno naglasio značaj državnog Data centra u Kragujevcu.

- Sigurno jedna od najznačajnijih stvari za Srbiju je što je Oracle komercijalni korisnik našeg državnog Data centra u Kragujevcu, što je prepoznao značaj državnog Data centra i što čuva svoju opremu i svoje podatke upravo u Kragujevcu - rekao je Jovanović.

On je dodao da je trenutno u toku skoro 80 različitih projekata sa ovom kompanijom, među kojima su najbitniji migracija instalacija iz lokalnih zdravstvenih ustanova u Oracle Cloud i razvoj aplikacija potrebnih za EXPO 2027.

Podsetio je da je memorandum o razumevanju sa kompanijom Orcale potpisan krajem 2021. godine, a da je u maju 2022. godine potpisan komercijalni ugovor na pet godina, čime je Oracle postao najveći IT gigant koji koristi na komercijalnoj osnovi kapacitete Državnog data centra u Kragujevcu.

- Državni data centar danas predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih kapaciteta u regionu, a ovim partnerstvom je postao i najveći pružalac savremenih Oracle Cloud rešenja u ovom delu Evrope sa preko 100 registrovanih. Oracle Cloud region u Kragujevcu ima sve odlike ostalih komercijalnih Cloud regiona, dakle izbor servisa, raspoloživost, sigurnost, performanse, osim što ne poseduje mrežnu interkonekciju sa ostalim regionima. Garantuje suverenitet podataka, što je u današnje vreme od ključnog značaja - naglasio je Jovanović.

Događaju je prisustvovao i potpredsednik za angažovanje klijenata i strateške inicijative kompanije Oracle za region Centralne i Istočne Evrope, Bliskog istoka i Afrike (ECEMEA) Antonios Tatarakis.

Autor: D.Bošković