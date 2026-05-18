Spasić: Mafijaš ili policajac. Ne može oboje

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu i protiv korupcije Transparentnost apsolutno podržava najavu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i direktora Policije Srbije generala Dragana Vasiljevića da se novim Zakonom o unutrašnjim poslovima precizira odredba koja nedvosmisleno propisuje da će pripadnicima MUP, koji se bave poslovima nespojivim sa službenom dužnošću, biti prekinut radni odnos.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Predsednik Vučić odlično je percipirao uznemirenje javnosti zbog višegodišnje pojave da pripadnici policije u slobodno vreme obavljaju privatno i nezakonito obezbeđenje kriminalaca i mafijaša. I ne samo to, ovi prljavi policajci svojom značkom zapravo onemogućavaju primenu propisa prema licima iz kriminogene sredine".

"Ili si mafijaš ili si policajac. Ne može se na dve stolice sedeti, jer te žuljaju obe. To da policajci štite kriminalce, a obučavani su, zaposleni i plaćeni da ih pohapse, nije spojivo. Jednostavno, takvi policajci su kriminalci jer prikrivaju izvršenje krivičnih dela, diluju nedozvoljena sredstva, otkrivaju operativne informacije i kompromituju bezbednosni sistem Republike Srbije. I to za velike pare. Dosta je sa tim", zaključio je generalni sekretar Spasić.