VUČIČ PORUČIO IZ BAKUA: Ovde po kuloarima svi govore o krizi u svetu, Iranu, napadima na Moskvu, ceni gasa i nafte, otišla na 600 dolara! UZDAM SE U RAZUM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima tokom drugog dana svoje posete prijateljskom Azerbejdžanu.

- Ovde po kuloarima svi govore o krizi u svetu, Iranu i Rusiji, ceni gasa i nafte, otišla na 600 dolara, tako da ćemo po povratku u zemlju imati sastanak sa svim timovima, rekao je Vučić govoreći da mora odmah da se razmišlja o zalihama jer nećemo imati goriva do leta a kamali na zimu.

Vučić je dodao i da je imao niz bilateralnih susreta, posebno sa predsednikom Uzbekistana kog uskoro očekuje u Beogradu. Takođe, u skorije vreme, kaže, očekuje i posetu premijera Slovačke Roberta Fica.

- Razgovaralo se i sa dve velike azerbejdžanske kompanije i još jednom zahvalan Alijevu na izuzetnom gostoprimstvu, dodao je Vučić koji je kazao i da je razgovarao s kenijskim predsednikom, zemlje koja je nedavno priznala nezavisnost tzv. Kosova a razlog je, kaže, velika aktivnost biznismena na njihovoj teritoriji.

- Gledaćemo da gradimo najbolje mogućer odnose i da pokažemo poštovanje jedni prema drugima, kazao je Vučić dodavši da Kenija planira da otvori ambasadu u Beogradu.

Kad je reč o napadima na Moskvu, Vučić se nada da stvari neće dalje eskalirati te poziva predsednika Trampa da uloži napore da se dođe do postizanja mira.

- Brinem zbog onog što bi moglo da se desi u vezi s Iranom, a ako bi se te crne slutnje obistinile, ne znam kako bismo se mi u Evropi izvukli, dodao je Vučić.

- Verujem da će Rusi i Kinezi da reše sitne stvari, i siguran sam da će Putin i Si umeti kroz razgovor da stvari koje se uvek dogode u takvim uslovima, da ih, na najnormalniji način razreše. Što se tiče drugog pitanja... Nismo mogli sve da pratimo u Srbiji, dobio sam video isečke. Ja sam šokiran njihovim idejama, da prekinu komunikaciju u Kini, da uvedu sankcije Rusiji. Vidimo neznanje, nešto drugo kod mladih ljudi. Arogancija, bahatost, nepoštovanje... Ja kada nekoga dočekujem ustanem, a oni dižu noge, sede... Oni rade šta hoće i govore "Znaš ti ko sam ja?" - kaže predsednik.

- To da na studentskoj listi neće biti studenata, to vam je kao da idete u avion bez pilota. Kada imate avion bez pilota, ne znate ko će da upravlja. Imate filmove naučne fantastike. Svakojakih čuda smo se nagledali. Jedan od slogana nas može da bude da ljudi glasaju studnete, jer će tu biti studenata... Ako ljudi ne žele studente, onda ne treba da glasaju za njih, jer su tu ljudi stariji i od mene. Fakultete su nam pretvorili u mesne odbore, partijska udruženja. Je l' vi razumete gde nas to vodi? U njagoru moguću diktaturu. Mozak ne mora da se ima, ali dobio si direktivu. Ljudi moraju pažljivo da slušaju šta ti ljudi govore. Mora čovek da se zapita kome daje svoj glas - objašnjava Vučić.

Jedni bi da privuku patriotski orijentisane glasače, a drugi ne. Ako niste u stanju da govorite o KiM, kako ćete o Rusiji i Kini, teškim temama? Imamo ih mnogo, moramo da donosimo odluke... Njima je ovo zlo. Lupetaju gluposti gde stignu. Školstvo, obrazovanje, univerzitete, sve su razorili... Zašto? Jer nismo na vreme krenuli u borbu. Oni nemaju političku agendu, znao sam da lažu od samog početka. Saradnici su se možda i bojali, od sile ljudi na ulicama. Stvari su se promenile, ali za mene je i dalje neverovatno da deo ljudi i dalje želi da uništi zemlju - priča predsednik.

- Hvala medijima što su pratile ovo... Ove posete će postojati sve značajnije. Uskoro ću ići u Gruziju. Mnogo važna zemlja, ali Azerbejdžan je naš strateški partner. Moramo da gledamo kako da stvari poguramo snažnije, brže - dodaje Vučić.

- Arogantni, bahati mladi ljudi nemaju pojma koliko novca dajemo za naš narod na KIM. Znaju samo da idu protiv države i svog naroda. Što se tiče Kurtija, oni nalaze krivca u SRpskoj listi, a ne Kurtiju. Meni se čini da oni imaju jednostavan pristup tome "Živeo Kurti, sve najgore o Srpskoj listi". Ljudi u Srbiji to molgu dobro da vide - naveo je Vučić za kraj obraćanja.

Autor: D.Bošković