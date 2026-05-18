Kancelarija za KiM: Nepoznate osobe razbile ulazna vrata srpske ambulante u Banjskoj

Nepoznate osobe su razbile ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna, a prizor rasutog stakla i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je ovaj slučaj nastavak antisrpske kampanje albanskih ekstremista usmerene protiv Srba i srpskih institucija na KiM.

Ovo je jedina srpska ambulanta u ovoj srpskoj enklavi, koja opslužuje nekoliko desetina srpskih porodica, pretežno starije životne dobi, kojima je medicinska pomoć i najpotrebnija, ukazuje se u saopštenju.

Kako dodaje Kancelarija za KiM, meštani sela su zabrinuti i revoltirani ovakvim potezom i pitaju se da li je ovo poruka da su ovde nepoželjni.

- Naši predstavnici na terenu obišli su mesto incidenta i oni će u najkraćem roku sanirati štetu i vratiti ambulantu u funkciju, kako naš narod ne bi trpeo posledice ovakvih poteza - navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije za KiM ističu da je ovaj slučaj nastavak antisrpske kampanje albanskih ekstremista usmerene protiv Srba i srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, koji jasno ukazuje na stepen mržnje i netrpeljivosti, sa jasnim ciljem da se onemogući život i opstanak srskog naroda u južnoj pokrajini.

- Svedoci smo da vlasti u Prištini svojim antisrpskim delovanjem i retorikom mržnje potpiruju ovakve incidente i šire etničku netrpeljivost. Zato je neophodno da se podigne nivo bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, koju su dužni da obezbede predstavnici međunarodnih misija i da se počinioci ovog dela u najhitnijem roku pronađu i adekvatno sankcionišu, kako bi se ovakvim i sličnim izlivima nasilja stalo na put - zaključuje se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Kako dodaje Kancelarija za KiM, meštani sela su zabrinuti i revoltirani ovakvim potezom i pitaju se da li je ovo poruka da su ovde nepoželjni.

- Naši predstavnici na terenu obišli su mesto incidenta i oni će u najkraćem roku sanirati štetu i vratiti ambulantu u funkciju, kako naš narod ne bi trpeo posledice ovakvih poteza - navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije za KiM ističu da je ovaj slučaj nastavak antisrpske kampanje albanskih ekstremista usmerene protiv Srba i srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, koji jasno ukazuje na stepen mržnje i netrpeljivosti, sa jasnim ciljem da se onemogući život i opstanak srskog naroda u južnoj pokrajini.

- Svedoci smo da vlasti u Prištini svojim antisrpskim delovanjem i retorikom mržnje potpiruju ovakve incidente i šire etničku netrpeljivost. Zato je neophodno da se podigne nivo bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, koju su dužni da obezbede predstavnici međunarodnih misija i da se počinioci ovog dela u najhitnijem roku pronađu i adekvatno sankcionišu, kako bi se ovakvim i sličnim izlivima nasilja stalo na put - zaključuje se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Autor: S.M.