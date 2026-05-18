Blokaderi raskrinkani! Đukanović: Pokazali su da bi kadrovali u svakoj instituciji

Član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović reagovao je nakon gostovanja blokadera u emisiji Olje Bećković, pišu mediji.

Prema pisanju medija, on je naglasio da su blokaderi sami pokazali da iza njihovih protesta i aktivnosti stoji politički angažman.

On je posebno izdvojio njihove navode o pobedama u pojedinim strukovnim komorama, ocenivši da politika ne bi smela da ima uticaj na izbore u takvim udruženjima i da to, kako kaže, otvara pitanje legitimiteta tih procesa.

— Владимир Ђукановић (@adv_djuka) 18. мај 2026.

"Reče izvesni 'student' gostujući kod Olje Bećković kako oni pobeđuju, jer lagano oslobađaju instituciju po instituciju, a to dokazuje pobedama u brojnim strukovnim komorama, između ostalog u Advokatskoj komori, Lekarskoj komori, itd. Dečko bi morao da zna da nikakav politički aktivizam u izborima za strukovna udruženja ne bi smeo da postoji, no ipak je dobro što nam je priznao da je zapravo politika, tj. da su politički aktivisti, odradili izbore za strukovne komore, što u mnogo čemu osporava legalnost i legitimnost tih izbora i izabranih rukovodstava", naveo je Đukanović, preneli su mediji.