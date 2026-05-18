AKTUELNO

Politika

Blokaderi raskrinkani! Đukanović: Pokazali su da bi kadrovali u svakoj instituciji

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ ||

Član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović reagovao je nakon gostovanja blokadera u emisiji Olje Bećković, pišu mediji.

Prema pisanju medija, on je naglasio da su blokaderi sami pokazali da iza njihovih protesta i aktivnosti stoji politički angažman.

On je posebno izdvojio njihove navode o pobedama u pojedinim strukovnim komorama, ocenivši da politika ne bi smela da ima uticaj na izbore u takvim udruženjima i da to, kako kaže, otvara pitanje legitimiteta tih procesa.

"Reče izvesni 'student' gostujući kod Olje Bećković kako oni pobeđuju, jer lagano oslobađaju instituciju po instituciju, a to dokazuje pobedama u brojnim strukovnim komorama, između ostalog u Advokatskoj komori, Lekarskoj komori, itd. Dečko bi morao da zna da nikakav politički aktivizam u izborima za strukovna udruženja ne bi smeo da postoji, no ipak je dobro što nam je priznao da je zapravo politika, tj. da su politički aktivisti, odradili izbore za strukovne komore, što u mnogo čemu osporava legalnost i legitimnost tih izbora i izabranih rukovodstava", naveo je Đukanović, preneli su mediji.

#Politika

#Protest

#Vladimir Đukanović

#aktivnosti

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

Đukanović pravo u metu nakon neuspelih protesta: Sinoć su jasno pokazali da njima nikakav litijum i njegova eksploatacija nisu bitni! (VIDEO)

Politika

OVAKVIM PONAŠANJEM SAVO MANOJLOVIĆ POKAZUJE OZBILJNE PSIHIČKE POREMEĆAJE: Oglasio se Đukanović

Politika

Đukanović: Totalno ludilo opozicije

Politika

Đukanović: Čisto da se vidi ko je oborio listu Save Manojlovića na Vračaru (FOTO)

Politika

TERZIĆ O DIVLJAŠTVU U NOVOM SADU: Ovo je dokaz da im je jedini cilj likvidacija Aleksandra Vučića, i nasilno otimanje vlasti

Politika

Nemačka je objavila da se rat u Ukrajini vodi zbog LITIJUMA! Đukanović za Pink: Eksploatacija u Srbiji mora hitno da počne, strahom su pokušali da nas