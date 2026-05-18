DAČIĆ UPUTIO HITNU DEPEŠU SVIM JEDINICAMA: MUP je OVO strogo zabranio policajcima

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je Depešu svim organizacionim jedinicama, koju je potpisao potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, o obaveznom hitnom postupanju u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u, u skladu sa podzakonskim aktima, Kodeksom policijske etike i Pravilnikom o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP.

U cilju dosledne i potpune primene propisa, sprečavanje sukoba interesa, očuvanje ugleda Ministarstva i poštovanje standarda policijske etike, Depešom se nalaže sledeće:

- Zaposlenima je zabranjeno svako postupanje, aktivnost ili angažovanje koje je nespojivo sa policijskim poslovima, kao i ponašanja van službe kojima se narušava i šteti ugledu Ministarstva, koje je suprotno Kodeksu policijske etike, ili može dovesti do sukoba interesa, odnosno uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost u radu. Navedena zabrana odnosi se kako na postupanje u toku radnog vremena, tako i na postupanje van radnog vremena. Postupanje suprotno navedenom predstavlja osnov za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, u skladu sa zakonom;

- Zaposlenima u Ministarstvu zabranjeno je da uspostavljaju odnose lične, poslovne ili faktičke zaštite lica, objekata ili poslovanja, kao i ponašanja koje po svojoj prirodi, načinu ispoljavanja i okolnostima pod kojima se preduzima, ima obeležja pružanja privatne zaštite, obezbeđenja ili pratnje licu, objektu ili poslovanju;

- Ponašanje koje po svojoj prirodi, načinu ispoljavanja i okolnostima pod kojima se preduzima ima obeležja pružanja privatne zaštite, obezbeđenja ili pratnje licu, objektu ili poslovanju podrazumeva prisustvo zaposlenog u Ministarstvu u neposrednoj blizini lica, na ulazima u ugostiteljske objekte, ispred privatnih objekata ili na drugim mestima, kada okolnosti ukazuju da njegovo prisustvo ima funkciju privatne zaštite, obezbeđenja ili pratnje;

- Zaposleni koji dođu do saznanja koja ukazuju na izvršenje krivičnog dela, prekršaja ili drugog protivpravnog postupanja, dužni su da o tome bez odlaganja obaveste neposrednog rukovodioca i da takva saznanja prijave nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva;

- Zaposlenima je zabranjeno da znanja, sposobnosti i veštine koje su stekli kroz sistem obrazovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Ministarstvu, koristi za obučavanje trećih lica;

- Svaki zaposleni koji dođe do saznanja da drugi zaposleni u Ministarstvu postupa suprotno navedenim zabranama, dužan je da o tim saznanjima, bez odlaganja, obavesti neposrednog rukovodioca i Sektor unutrašnje kontrole;

- Ukoliko zaposleni dođe do saznanja da rukovodilac postupa suprotno navedenim zabranama, dužan je da o tim saznanjima, bez odlaganja, obavesti Sektor unutrašnje kontrole;

- Neposredni rukovodilac kome se dostavi takvo saznanje, kao i rukovodilac koji na drugi način dođe do saznanja o postupanju zaposlenog suprotno navedenim zabranama, dužan je da bez odlaganja preduzme mere iz svoje nadležnosti, da sačini službene spise o prikupljenim saznanjima relevantne za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, prikupi raspoložive činjenice i dokaze koji su mu dostupni i u najkraćem roku inicira pokretanje disciplinskog postupka zbog učinjene teške povrede službene dužnosti;

- Ukoliko postoje osnovi sumnje da kod zaposlenog postoje bezbednosne smetnje, neposredni rukovodilac, odnosno rukovodilac organizacione jedinice u koju je zaposleni upućen, dužan je da podnese zahtev za pokretanje postupka bezbednosne provere za zaposlene, radi utvrđivanja kontinuiteta ispunjenosti uslova za rad u Ministarstvu;

- Zahtev za pokretanje postupka bezbednosne provere za zaposlene, radi utvrđivanja kontinuiteta ispunjenosti uslova za rad u Ministarstvu, mogu da podnesu i policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole i Službe za bezbednost i zaštitu podataka;

Rukovodioci naslovljenih organizacionih jedinica odgovorni su za doslednu primenu odredbi koje uređuju predmetnu materiju, Kodeksa policijske etike, Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i za preduzimanje svih potrebnih mera i radnji radi sprovođenja dostavljene Depeše.

Autor: S.M.