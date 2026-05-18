Vulin: Svako ko je prekršio zakon treba i da odgovara za to

Svako ko je prekršio zakon treba i da odgovara za to. Istaga je u toku i tek ćemo saznati šta se zapravo desilo i kako će istraga odrediti ulogu svakog od onih koji su u tome učestvovali i koje su delo počinili, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u emisiji Fokus na televiziji B92 upitan da prokomentariše poslednja hapšenja u Beogradu, medju kojima su i pripadnici policije, vezana za potencijalno ubistvo pripadnika narko klana.

Da li hapšenje Veselina Milića znači da nema zaštićenih ili da je, kako tvdri opozicija, vlast kriminalizovala MUP, Vulin je rekao da za svako hapšenje u policiji iz opozicije kažu da je to dogovor ili obračun izmedju kriminalaca. "Ne treba obraćati pažnju na to. Treba obraćati pažnju na to da se zakon bezuslovno sprovodi i naravno da nema zaštićenih. Ono što je činjenica, što znamo svi, je da se u tom trenutku Veselin Milić našao na mestu na kome nije trebao ili nije smeo da se nadje. Kakva je bila njegova uloga, šta je konkretno učinio to ćemo tek da vidimo. Nikada nisam bio pristalica kolektivnih osuda niti kolektivnih oduševljenja. Zato i hoću da vidim i čujem šta se desilo pa na osnovu toga ću i dati svoj stav."

Dodao je i da je kao ministar unutrašnjih poslova radio sa Veselinom Milićem i da je policija za to vreme postigla neke od najznačajnijih rezultata u istoriji MUP-a. "Mi smo za to vreme razbili nekoliko najvažnijih kriminalnih bandi poznatih po svojoj surovosti i to nije bio nikakav obračun unutar vlasti, niti obračun kriminalnih klanova, nego je to bio obračun MUP-a, Tužilaštva za organizovani kriminal protiv najgorih narko klanova u ovoj zemlji. Veselin Milić je bio jedan od onih koji su imali veoma važnu ulogu u tome uz BIA, SBPOK, UKP. Ako je odgovoran za nešto odgovaraće."

Upitan o najavi donošenja novog zakona koji će onemogućiti saradnju policije i kriminalaca Vulin je rekao da pravni mehanizmi već postoje ali da je uvek odlično doneti i zakon i podsetio da je jedna od prvih mera koju je doneo kad je imenovan za ministra unutrašnjih poslova, koja je kao depeša bila upućena svim organizacionim jedinicama MUP-a, i u kojoj se svi pripadnici podsećaju na već postojeću obavezu da svaki kontakt sa kriminalcima svaki policajac mora da prijavi svom neposrednom starešini.

"Ta stvar mora da se prijavi. I to je uradjeno sa jasnim razlogom, da bismo imali osnov da policajce koji nose "prljavu značku" što se kaže, koji obezbedjuju kriminalce, rade po noćnim klubovima, koji koriste značku i oružje za svrhe za koje to nije namenjeno, disciplinski gonimo i da možemo da ih otpuštamo. Za vreme dok sam bio ministar policije uhapšeno je 365 pripadnika policije. Od toga je 113 njih dobilo krivične prijave, 44 visoka rukovodioca su uhapšena, od toga 3 strateška rukovodioca. Protiv njih su pokrenuti postupci, krivični ili disciplinski, neki su i otpušteni iz službe", rekao je Vulin i naglasio da se borba sa tim zlom uvek vodi i da nikad neće prestati, ne samo u Srbiji već u čitavom svetu.

Autor: Iva Besarabić