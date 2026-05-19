AKTUELNO

Politika

'RAŠIĆ JE KURTIJEV POTRČKO' Vučević žestoko o napadima blokadera na Srbe na KiM, poslao molbu narodu u južnoj srpkoj pokrajini: Srpska lista jedina čuva naše interese

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je danas o odnosu blokaderske liste prema KiM, kao i predstojećim izborima u južnoj srpskoj pokrajini.

- Imamo posla sa ljudima koji ne žele da se predstave. Ti ne možeš da prodaješ sendviče ako nisi za nas, ne smeš da snimiš film ili seriju. Oni konstantno, ta blokaderska lista, imaju stalnu potrebu da napadnu Srbe na KiM, autentičnu političku organizaciju Srba na KiM, dajući time argumente Aljbinu Kurtiju da nije usamljen u izjavama da su Srbi na severu KiM u kriminalnim strukturama, jer ima te izjave i iz Beograda- istakao je Vučević.

On je dodao da blokaderska lista kriminalizuju Srbe na KiM.

- Užasavajuća je ta poruka prema Srpskoj listi. Šaljem apel i molbu prema svim građanima i svima na KiM koji vide da je Srbija njihova država- izađite na izbore 7. juna na KiM i glasajte za Srpsku listu koja jedina koja čuva interese Srba. Verovatno će izdajnik Rašić da dobije ozbiljne sume novce. On je direktno Kurtijev potrčko. On je udžbenički primer izdajnika. U čisto albanskim sredinama dobijao glasove. Sraman je napad blokadera na Srbe na KiM i Srpsku listu. Ne daj Bože da oni pobede, oni bi se odrekli KiM, a sutra bi otvorili pitanje Vojvodine i Sandžaka- zaključio je lider SNS.

pročitajte još

IDEMO ČVRŠĆE U OBRAČUN S NEODGOVORNIMA, SNS JE SPREMNA DA PREISPITA PONAŠANJE SVAKOGA! Vučević ima jasnu poruku i za one koji se KRIJU IZA VUČIĆA

Autor: Jovana Nerić

#Izbori

#Kosovo i Metohija

#Miloš Vučević

#Srpska lista

POVEZANE VESTI

Politika

'NIJE IM DOVOLJNO ŠTO SAM DAO OSTAVKU, HOĆE DA SE ISELIM IZ GRADA' Lider SNS Vučević o sumanutim potezima blokadera, a ovo je njegova poruka: "Ideja s

Politika

'BLOKADERSKA OPOZICIJA NAMEĆE HAOS 13 MESECI, UDARA ŽENE! BOGU HVALA DA SMO SAČUVALI DRŽAVU' Lider SNS Vučević o napadu u Ćacilendu i incidentima u iz

Politika

'ONI KOJI NAM KRADU DRŽAVU SPREMNI SU NA SVAKI VID BAHATOSTI' Lider SNS Vučević o blokaderima koji ne prestaju da maltretiraju građane - Osudio i mučk

Politika

HVALA SVAKOM NAŠEM ČOVEKU KOJI JE VEROVAO Lider SNS Vučević čestitao Srpskoj listi na ubedljivom trijumfu: Ovo je pobeda Srbije, naše vere, truda i od

Politika

IZUZETNO SAM PONOSAN NA NAŠU STRANKU Vučević o obeležavanju 17 godina postojanja SNS, a evo i da li će predsednik Vučić doći

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ STAO U ODBRANU PREDSEDNIKA VUČIĆA: Dirali su sve, od najmlađeg sina do roditelja! Dnevno ima na desetine napada