'RAŠIĆ JE KURTIJEV POTRČKO' Vučević žestoko o napadima blokadera na Srbe na KiM, poslao molbu narodu u južnoj srpkoj pokrajini: Srpska lista jedina čuva naše interese

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je danas o odnosu blokaderske liste prema KiM, kao i predstojećim izborima u južnoj srpskoj pokrajini.

- Imamo posla sa ljudima koji ne žele da se predstave. Ti ne možeš da prodaješ sendviče ako nisi za nas, ne smeš da snimiš film ili seriju. Oni konstantno, ta blokaderska lista, imaju stalnu potrebu da napadnu Srbe na KiM, autentičnu političku organizaciju Srba na KiM, dajući time argumente Aljbinu Kurtiju da nije usamljen u izjavama da su Srbi na severu KiM u kriminalnim strukturama, jer ima te izjave i iz Beograda- istakao je Vučević.

On je dodao da blokaderska lista kriminalizuju Srbe na KiM.

- Užasavajuća je ta poruka prema Srpskoj listi. Šaljem apel i molbu prema svim građanima i svima na KiM koji vide da je Srbija njihova država- izađite na izbore 7. juna na KiM i glasajte za Srpsku listu koja jedina koja čuva interese Srba. Verovatno će izdajnik Rašić da dobije ozbiljne sume novce. On je direktno Kurtijev potrčko. On je udžbenički primer izdajnika. U čisto albanskim sredinama dobijao glasove. Sraman je napad blokadera na Srbe na KiM i Srpsku listu. Ne daj Bože da oni pobede, oni bi se odrekli KiM, a sutra bi otvorili pitanje Vojvodine i Sandžaka- zaključio je lider SNS.

Autor: Jovana Nerić