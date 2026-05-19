Otkrivena najveća prevara lažnih studenata: 'Nismo mi za Kosovo u Srbiji, ne budite naivni, to je naš taktički potez da prevarimo Srbe'! (VIDEO)

Voditeljski dvojac "Mentalnog razgibavanja" govorili su o blokaderskoj obmani javnosti predstavljajući je kao "pametan taktički potez".

- Joj što se ljudi kod nas nalože brzo. Joj što ne mogu da vide dva koraka unapred - rekao je blokaderski voditelj Marko Stepanović.

On je dodao da ljudi ne budu navini da će nekog da ih "vrati u prošlost", što je iz kontesta u kojem je govorio za blokadere "borba Srba za Kosovo i Metohiju".

- Pa svuda, naravno, i na Tviteru i svuda drugo ovi kao šta sad, vraćate nas u prošlost, ovo ono... Čekaje, ljudi, čekajte, stanite. Znači, ako se pravi jedna "ketčol parti"... Ono, organizacija da pobedi ovo na izborima, onda moramo svi. Onda to mora biti švedski sto za svakoga. I za one koji kažu Kosovo je Srbija, i za one koji kažu Kosovo je nezavisno. Čekajte, jedni i drugi, stanite. Kako ne vidite neke taktičke poteze. Što ste naivni? - rekao je Stepanović.

Naravno, ne treba narod da bude naivan i sve jasniji plan blokadera, da nas "neće vratiti" u prošlost, već da obmanuju javnost da se zalažu za Kosmet, pa kada zgrabe fotelje sledi odricanje od južne srpske pokraine. Naravno, sve će to da proglase kao "pametan potez".