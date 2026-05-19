Koriste najmlađe za slanje političkih poruka! Blokaderi gurnuli maloletnu decu u prve redove - Jeziv scenario lažnih studenata (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Tokom skoro dve godine protesta, blokada i sukoba na ulicama, sve češće se mogu videti scene koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost javnosti. Kritičari organizatora blokada tvrde da su u svoje aktivnosti počeli da uključuju i maloletnu decu, koristeći ih kao sredstvo političkog pritiska i zaštitu od reakcije institucija.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide maloletnici kako dele propagandni materijal, ispisuju poruke po javnim površinama, uništavaju saobraćajne znakove i upućuju uvrede prolaznicima. Takvi prizori otvorili su pitanje odgovornosti onih koji stoje iza organizacije ovih akcija.

Prema tvrdnjama građana obrazac je uvek isti: odrasli organizatori ostaju po strani, dok se deca guraju u prve redove protesta i incidenata. Na taj način, maloletnici postaju najizloženiji mogućim sukobima, pritiscima i posledicama, iako ne bi smeli da budu deo političkih obračuna odraslih.

Mnogi smatraju da je posebno opasno kada se deca koriste za slanje političkih poruka ili učestvovanje u akcijama koje mogu ugroziti njihovu bezbednost i razvoj. Bez obzira na političke stavove, zaštita dece morala bi da bude iznad svakog političkog interesa.

