Koriste najmlađe za slanje političkih poruka! Blokaderi gurnuli maloletnu decu u prve redove - Jeziv scenario lažnih studenata (VIDEO)

Tokom skoro dve godine protesta, blokada i sukoba na ulicama, sve češće se mogu videti scene koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost javnosti. Kritičari organizatora blokada tvrde da su u svoje aktivnosti počeli da uključuju i maloletnu decu, koristeći ih kao sredstvo političkog pritiska i zaštitu od reakcije institucija.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide maloletnici kako dele propagandni materijal, ispisuju poruke po javnim površinama, uništavaju saobraćajne znakove i upućuju uvrede prolaznicima. Takvi prizori otvorili su pitanje odgovornosti onih koji stoje iza organizacije ovih akcija.

Blokaderi zloupotrebljavaju maloletnu decu koristeći ih kao živi štit!

Prema tvrdnjama građana obrazac je uvek isti: odrasli organizatori ostaju po strani, dok se deca guraju u prve redove protesta i incidenata. Na taj način, maloletnici postaju najizloženiji mogućim sukobima, pritiscima i posledicama, iako ne bi smeli da budu deo političkih obračuna odraslih.

Mnogi smatraju da je posebno opasno kada se deca koriste za slanje političkih poruka ili učestvovanje u akcijama koje mogu ugroziti njihovu bezbednost i razvoj. Bez obzira na političke stavove, zaštita dece morala bi da bude iznad svakog političkog interesa.