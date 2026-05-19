Petković: Kurtijeve predizborne aktivnosti 'duplo golo' - ništa ne sme da uradi mimo sporazuma

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na KiM i da ne postoji ni osnov ni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu KiM.

Petković je u saopštenju, povodom najava iz Prištine da će privremene institucije formirati žandarmeriju, istakao da su, kako je naveo, predizborna snoviđenja i očajnički potezi Aljbina Kurtija koji najavljuje formiranje žandarmerije plasirani sa ciljem sticanja jeftinih političkih poena jer njegova kampanja očigledno ne ide kako je zamislio.

- KFOR je jedina legalna i legitimna oružana snaga na KiM, zadužena i za kontrolu i patroliranje uz administrativnu liniju i to Kurti veoma dobro zna i realnost ne može da promeni slikanjem i obećanjima u predizbornoj kampanji - naveo je Petković.

Ukazao je da član 9. Briselskog sporazuma kaže da će sastav takozvane kosovske policije na severu odslikavati etnički sastav stanovništva te četiri opštine, dok Plan implementacije jasno navodi da nijedna nova policijska formacija na severu ne može biti formirana bez saglasnosti Radne grupe koju, pored Prištine, čine predstavnici Beograda i Evropske unije i bez čije dozvole tako nešto nije izvodljivo.

- Tako da su poslednje predizborne aktivnosti Aljbina Kurtija ništa više nego duplo golo, što bi naš narod rekao - dodao je Petković.

Ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalj Svečlja izjavio je ranije danas da je potpisao odluku o formiranju radne grupe koja će analizirati i predložiti modalitete funkcionisanja žandarmerije, koja će, kako je naveo, funkcionisati u okviru ministarstva unutrašnjih poslova privremenih institucija.

Prema objavi Svečlje na Fejsbuku, zadaci tzv. žandarmerije biće da ojača kapacitete za sprečavanje, upravljanje i neutralizaciju pretnji po tzv. Kosovo.

