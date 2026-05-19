Đorđević o Putinovoj poseti Kini: To nije običan diplomatski susret sa Si Đinpingom

Bivši ministar Zoran Đorđević izjavio je danas, analizirajući predstojeću posetu ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, da to nije običan diplomatski susret sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, niti samo još jedna razmena osmeha, protokola i potpisanih dokumenata.

Đorđević je za Tanjug istakao da Putinova poseta Pekingu predstavlja "sliku sveta koji se menja pred našim očima", kao i da "u trenutku kada rat u Ukrajini traje, sankcije pritiskaju Rusiju, Bliski istok ponovo ključa, a odnosi Vašingtona i Pekinga ostaju jedna od ključnih osa globalne politike, dolazak ruskog predsednika kod Si Đinpinga ima mnogo dublje značenje".

"Moskva ovom posetom želi da pokaže da nije izolovana. Za Rusiju je Kina danas politički oslonac, ekonomsko tržište i strateški prostor disanja. U uslovima zapadnih sankcija, kinesko tržište, energenti, transportni koridori i tehnološka saradnja postaju pitanje dugoročne otpornosti ruske države", ocenio je Đorđević.

Dodao je da je, sa druge strane, "za Kinu Rusija važna kao strateška pozadina, kao velika kontinentalna sila, nuklearna država, stalna članica Saveta bezbednosti i protivteža pritisku Zapada".

"Ipak, ovo nije savez iz romantike, već savez iz interesa. Kina ne želi da bude uvučena u sve ruske sukobe, kao što ni Rusija ne želi da postane mlađi partner Pekinga. Ali pritisak Zapada ih objektivno gura jedno ka drugom. Zato je najtačnije reći: Rusija i Kina nisu klasičan vojni savez, ali jesu najvažniji geopolitički tandem koji radi na ograničavanju zapadne dominacije", kazao je Đorđević.

Đorđević je istakao da je "posebno važan tajming ove posete", i podsetio je da Putin dolazi u Peking ubrzo nakon posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini.

"Time Si Đinping šalje poruku da Kina danas ne bira između Vašingtona i Moskve, ona želi da bude centar kroz koji moraju da prođu i jedni i drugi. Amerikancima nudi stabilnost, Rusima stratešku dubinu, a svetu pokazuje da Peking više nije posmatrač, već jedan od arhitekata novog poretka", rekao je Đorđević.

Prema njegovim rečima, oko 40 bilateralnih dokumenata koji će biti potpisani tokom Putinove posete Kini "ne menja svet preko noći, ali gradi mrežu interesa".

"Velike sile ne stvaraju savez jednim potpisom, već hiljadama malih veza koje vremenom postanu sistem. Zato ova poseta ne znači da se svet sutra budi u potpuno novom poretku. Ali znači da se stari poredak više ne podrazumeva. Amerika ostaje najmoćnija sila, ali više nije jedina adresa. Kina želi da bude nezaobilazna, Rusija želi da dokaže da nije sama, a ostatak sveta pokušava da pronađe prostor između velikih", kazao je Đorđević.

Đorđević je zaključio da je "u tome prava poruka Pekinga: novi svet se ne rađa ratom, već tihim pomeranjem ravnoteže moći".

Kako je najavljeno, Putin će večeras doputovati u dvodnevnu zvaničnu posetu Pekingu a tokom posete biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, od kojih će 21 biti potpisan u prisustvu ruskog i kineskog predsednika.

Putin i Si će potpisati, kako je najavljeno, zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i o produbljivanju odnosa dobrosusedstva, prijateljstva i saradnje dve zemlje.

Autor: Iva Besarabić