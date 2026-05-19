INCIDENT NA SLAVIJI! Napadnuti aktivisti SNS, ima privedenih i povređenih (VIDEO)

Na kružnom toku Slavija u Beogradu došlo je do napada na aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) od strane simpatizera studenata koji se spremaju za protest u Beogradu u subotu.

Prema snimcima na društvenim mrežama, aktivisti SNS-a najpre su verbalno napadnuti, a potom i poprskani suzavcem i napadnuti nožem. Napadači su sa sobom imali i teleskop-palicu, a napad se desio dok su aktivisti SNS kačili transparent "Srbija pobeđuje".

Na licu mesta prisutna je i policija i Hitna pomoć. Policija je privela trojicu napadača, a Hitna pomoć četvoro povređenih aktivista SNS-a.

Na Slaviji je prisutan veliki broj policajaca.