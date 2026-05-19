PREDSEDNIK SNS MILOŠ VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU NA NASILJE BLOKADERA NA TRGU SLAVIJA Oni nožem idu na neistomišljenike, njihova politika je mrzi, tuci, blokiraj

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je, povodom napada na aktiviste SNS-a na Slaviji, da je politika blokadera jedino blokiraj, mrzi, tuci, poteži nož na sve koji misle drugačije, ali da Srbija neće dozvoliti nasilje.

- Nožem na političke neistomišljenike. Da li je ovo ta mladost koja nosi svetlu budućnost. Njihova politika je sve samo ne svetla. Njihova politika je blokiraj, mrzi, tuci, potezi nož .. na sve koji misle drugačije. Valjda im je ovo uvertira pred najavljeni “mirni skup”. Nećemo dozvoliti nasilje! Nećemo odustati od borbe za slobodnu, mirnu i prostojnu Srbiju! Pobediće Srbija - napisao je Vučević na Instagramu.

Autor: S.M.