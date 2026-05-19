AKTUELNO

Politika

Macut sa prorektorima univerziteta i dekanima državnih fakulteta: Razgovor o unapređenju rada i upisnoj politici

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Cilj razgovora premijera Macuta sa dekanima je unapređenje visoko obrazovanje u Srbiji i prilagođavanje potrebama društva

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa prorektorima univerziteta i dekanima državnih fakulteta u oblasti prirodno-matematičkih, tehničkih i pedagoških nauka, sa kojima je razgovarao o unapređenju njihovog rada i upisnoj politici.

Premijer Macut je istakao kako je cilj razgovara sa predstavnicima univerziteta i fakulteta da se razmotre načini da visoko obrazovanje u Srbiji u što većoj meri odgovori na realnu situaciju i potrebe savremnog društva.

Prema njegovim rečima, neophodno je utvrditi upisnu politiku koja će podstaći interesovanje studenata, ali i da rad univerziteta i fakulteta bude efikasniji.

Sa predstavnicima prirodno-matematičkih i pedagoških fakulteta premijer Macut je razmatrao mogućnosti za unapređenje rada i adekvatnu pripremu budućeg nastavnog kadra za rad u osnovnim i srednjim školama, kao i korake koje treba preduzeti kako bi se povećalo interesovanje za nastavničku profesiju, posebno u oblasti prirodnih nauka.

Sastancima u Vladi Srbije prisustvovali su i ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint i pomoćnik ministra prosvete dr Aleksandar Jović.

Autor: S.M.

#Politika

#Upis

#prorektori

#rad

#Đuro Macut

POVEZANE VESTI

Politika

Macut razgovarao sa rektorom i dekanima Univerziteta u Novom Sadu o radu visokoškolskih ustanova

Društvo

Nastavljeni razgovori sa predstavnicima akademske zajednice: Premijer Macut sastao se sa rektorom Univerziteta u Nišu, prorektorima i dekanima

Politika

Macut razgovarao sa rektorom, prorektorom i dekanima fakulteta Univerziteta u Prištini: Zahvalnost za doprinos da se nastava i ispitni rokovi ne preki

Politika

PREMIJER MACUT RAZGOVARAO SA PROREKTORIMA I DEKANIMA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA: O novoj školskoj godini, nastavi, novom budžetu i povraćaju novca stude

Društvo

Ministar prosvete na važnom sastanku sa dekanima u Novom Sadu: Ovo su prve informacije

Politika

MACUT I FON BEKERAT RAZGOVARALI O REFORMAMA I UNIVERZITETIMA: Analizirani ključni koraci saradnje Srbije i EU!