Vučić: Narednih dana važne odluke o gradnji memorijalnog centra Donja Gradina (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradom Dodikom o važnim temama za građane Srbije i Republike Srpske sa naglaskom na izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca i najavio da će u narednim danima biti donete važne odluke po tom pitanju.

Vrlo dobar sastanak @mdodik.official o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske. Ipak, najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju, napisao je predsednik na svom Instagram nalogu.

Autor: A.A.