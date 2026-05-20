'ZAVRŠAVAJTE FAKULTETE I GLEDAJTE DA SE ZAPOSLITE OVDE' Vučić sa studentima iz Afrike i Azije: Srbiju osećajte kao svoju kuću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji u Palati "Srbija".

Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja.

Pitanja novinara

- Danas sam imao izuzetno bitan sastanak sa Li Mingom, pre toga sa Dodikom. Sa Li Mingom smo razgovarali o petodnevnoj poseti Kini, verovatno najvažnija poseta do sada koju smo imali. Nadam se da ćemo obavestiti građane o važnim rezultatima koje ćemo ostvariti.

Najavio je da bi danas popodne trebalo da ima razgovor sa Zelenskim.

- Košta dolazi u Beograd, pa imamo Samit EU - Zapadni Balkan u Tivtu, doneo sam odluku da prisustvujem.

O pregovorima o Ukrajini

- Ono ukazuje na naše slabosti kao kontinenta. Gotovo 5 godina je prošlo otpočetka rata, mi smo se sad setili da je dobro voditi dijalog. Umalo me linčovali nisu pre godinu dana kad sam bio u Moskvi. Kako god okrenete, to govori kako smo kao kontinent nepripremljeni, ja se radujem bilo kakvim razgovorima. 1.000 godina razgovora je bolje nego 1 dan ratovanja. Ali, vodite računa da li će to da skrajne ili odbaci američku inicijativu za mir u Ukrajini i kakve će posledice da ima za sva tri aktera.

O Kini

- Kina postaje faktor stabilnosti i odgovornosti u svetu, dobro je da su Trampove poruke bile ozbiljne i važne. Dve komisije su napravili, mi smo mali, imamo svoj mešoviti komitet s Kinom, ali sam rekao ambasadoru šta ću zamoliti predsednika Sija, tiče se novih tehnologija, veštačke inteligencije. O svemu ćemo razgovarati. Do sada imamo 31-32 predloženih razgovora sa kineskim kompanijama, pokušaću da postignem sa 20. Ono što je veoma važno, očekujem da krajem juna, početkom jula prisustvujemo u Šapcu otvaranju fabrike robota. Verujem da ćemo se vratiti u Srbiji i moći da kažemo da je potpisano više od 30 ugovora.

O novom zakonu o policiji

- To nam se dešavalo oduvek, takve stvari su bile zabranjivane, niko ih se nije pridržavao jer nam je navika ostala iz '90-ih, najšire zastupljena 2000-ih. Želim da vas podsetim, nama su komandanti policijskih jedinica ubili predsednika Vlade, toliko su dobro vodili blokaderi državu.

- Ko je ubio generala Badžu? Imali smo najteža krivična dela u kojima je učestvovao vrh policije. Nemoguće je da se uvek suprotstavite nečemu što ima ogromnu moć. Ja sam 3 godine trpeo teror od određenih političkih struktura. 3 godine ste lagali o Jovanjici. Sve dok jedan od vaših novinara nije rekao da je to laž. Mislite da će ovo da mi bude lako? Ovo je došlo iz tih godina kad su policajci živeli loše, sarađivali sa kriminalcima, 2-3-5 posto, prljavi policajci tzv. Sad će narod da zna da je zaštićen kad vidi značku. Pričaću o tome sutra više. Jasno vam je kako se gradi ta mreža. Da može da se tumači na precizan način.

I nisu samo kriminalci, već i tajkuni, kazao je Vučić.

- To da li možete sve da promenite, ne možete. Zakon, nedvosmislen, kome se sviđa, sviđa. Svu snagu su crpeli iz države. Danas je bezbednost na mnogo većem nivou, izvršenje ubistava na najnižem nivou u istoriji Srbije. Važno je da pokažemo nultu dozu tolerancije za one koji sarađuju sa narko-dilerima.

O uzroku sukoba Irana i SAD

- Ja nisam saglasan, uvek bi to bila ideologija i ekonomija, ne mislim da je jedno od toga. U toku je borba za prevlast. U svakom slučaju, ne znam šta će da se zbiva, srećan sam što se pregovara, što nema žestokih vojnih sukoba. Plašim se da u narednih 15-20 dana da ćemo prisustvovati ponovnoj eskalaciji.

O blokaderima

- Kad sagledate šta neki ljudi govore, ne znate da li da se smejete ili da plačete. Neke reakcije su kominternovske, dobili smo direktivu, šta ste vi, gde to ima? Ne u Evropi, gde to ima bilo gde u svetu? Nema nigde. Neki ljudi se ponašaju kao sekta. Nekad smo imali štandove jedni do drugih, rukujemo se sa svima, sad uzmu pa sprej u lice, udri nekoga, niko ne sme da misli drugačije od njih.

- Da ne smeš da se rukuješ sa nekim ko ti je politički protivnik, mislim da to građanima o svemu govori. Naš je posao da brinemo o ljudima, kako da izađemo iz teške svetske krize, ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno. Nisam preveliki optimista. Nadam se da će OFAC razumeti poziciju Srbije.

Diskusija sa studentima

- Hvala predsedniku na lepim rečima, drago nam je da poboljšavamo našu saradnju, doživljavamo Srbiju kao svoju drugu kuću - rekao je Edison sa Zelenortskih ostrva, koji studira na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Predsednik Vučić odgovorio mu je:

- Negde od 2016. kao da je u svetu sve naopačke okrenuto, imali ste Ameriku i Evropu koje su uvek govorile slobodan protok roba i usluga, uz skok Kine i globalnog juga, dolazi do sve više uspostavljanja trgovinskih barijera. Svima su usta puna solidarnosti, a solidarnosti nikad manje. Zato se trudim i ponosan sam što sam ovde s vama.

Rekao je da je morao da interveniše da se žena sa hidžabom zaposli.

- Lajkove dobijaju oni koji psuju, lažu, a nisu u stanju ništa da ponude. To se oslikava i u domenu međunarodne politike. Niko ne zna da li je gotov napad Amerike na Iran. Sve zavisi od onoga da li nekom donosi jedan lajk ili jedan glas više. Kad se zemlje male i srednje veličine udruže, one pokazuju svoju snagu. Moramo da pomažemo jedni druge. Zašto biste vi morali da kupujete od pšenice do municije iz drugih zemalja po višoj ceni kad možete iz Srbije? Sad ide ekonomski kolonijalizam, neće da napuštaju svoje interese. Kad iz Ugande date kafu, kad odete u Hamburg da je kupite i mislite da je deo novca ostao, svega jedna šestina je ostala narodu Ugande.

Kad gledate od Egipta do Južne Afrike ili od Alžira, to su zemlje fantastičnih potencijala, ujedinjeni u želji da budu samostalni i idu napred, dodao je predsednik i podsetio da nas niko nikad iz Afrike nije ucenjivao.

- Moramo da menjamo svoje navike, biće teško da se uspostavi globalni mir, mnogo je velikih regionalnih sukoba, zato je važno da se što više očuva mir, uveren sam da je Afrika kontinent budućnosti.

Na pitanje studentkinje o volontiranju na Ekspo, predsednik kaže da će joj objasniti ministar.

- Dobrodošli ste da budete volonteri, ministar će da vam objasni oko poena. U svakom slučaju, dobrodošli ste i treba da budete prisutni na Ekspo. Mnogi od vaših zemalja će doći, da predstavljate i njih i nas. Još imam tremu da li ćemo sve uspeti da završimo na vreme. Spremite se za to, mislim da će to biti veliko iskustvo za vas. Te pripreme neće biti jednostavne, ali verujem da ćete uživati.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kazao je da volonteri dobijaju 3 ESBP boda.

- Za volontiranje traje 3 nedelje i dobijate 3 boda. Fakulteti mogu da daju od 1 do 3 boda u zavisnosti od angažovanosti studenta.

Mislim da je mnogo važnije od tih bodova što će to da bude veliko iskustvo za vas, dodao je Vučić.

- Na svakom Ekspu sam mnogo toga naučio, ne samo o tradiciji i kulturi već i organizaciji. Bogati ste i onoliko koliko ljudi poznajete, to je prilika da ostvarite kontakte za budućnost. Plus bodovi, šta god vam to značilo.

Karim iz Tunisa je kazao da je na doktorskim studijama na FPN.

- Mi smo mala zemlja ali imamo veliko obrazovanje i kulturu. Hvala Vladi Srbije na ovom iskustvu. Želeo bih da ostanem u Srbiji jer se osećam kao kod kuće.

- Možete i moći ćete da ostanete u Srbiji, pravićemo propis. Bićete most između nas i Tunisa. Uvek ćete moći da pronađete posao i da radite, vi ste i naše blago, mi smo kao država nešto u to uložili. Mi ćemo da vam omogućimo da svoje želje ostvarite.

Nemamo ništa protiv da se vratite u svoje zemlje, ali u Srbiji ste proveli neko vreme, rekao je Vučić.

- Vi ste i naš resurs. Ako me pitate za savet, mi ćemo zakonski da rešimo, a na kraju onu čemu treba da se posvetite to je rad, rad i samo rad. U prethodnim decenijama, svi su širom sveta tražili samo da rade manje a zarađuju više. Ali mi moramo da razmišljamo kako da radimo više i da podižemo produktivnost.

- Samo vas molim da razmišljate o sebi, znanje i naporan rad nikad niko ne može da vam oduzme. Sve drugo mogu. Napravićemo da imate otvorena vrata u ovoj srpskoj kući, to ćemo u najkraćem roku da uradimo.

Obraćanje predsednika Vučića

- Hvala vam što ste ovde i što volite Srbiju i što sebe vidite u Srbiji. Priča je moćnija od mača, okuplja nas dijalog, razumevanje i ljubav. Svako od vas doneo je svoju priču u Srbiju. Dragi prijatelji, veze između Srbije i Afrike, Azije, nisu nove. Naša zemlja je jedna od osnivača Pokreta nesvrstanih.

Pomagali smo koliko smo mogli u izgradnji puteva, bolnica i fabrika i sve to čini bogatu istoriju koju danas nastavljamo, dodao je Vučić.

- Ako želiš da ideš brzo, idi sam, ako želiš daleko, idi zajedno. U ekonomskom smislu ogroman potencijal leži u afričkom kontinentu. Više nego drugi evropski lideri sam se trudio da ukazujem na značaj prijateljstva. Vi ste uvek bili taj most koji je spajao kulture, ljude koji misle i žele isto, da žive u miru, budu slobodni. Sticali ste obrazovanje u Srbiji, srećan sam što smo mogli da pomognemo da do tog obrazovanja dođete. Vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, neko ko može da predstavlja blago svojoj zemlji ali i blago Srbije. Siguran sam i nadam se da se osećate ovde kao kod svoje kuće. Ne poznajem nikoga ko bi mogao da ima bilo šta protiv nekoga ko dolazi iz Afrike, Azije... Mi dajemo ljubav prema narodima sa kojima smo se zajedno slagali.

Želim da se zahvalim što ste Srbiju uvek poštovali, dodao je predsednik.

- Verujem da ste prepoznali naše srce, našu dušu, našu ljubav prema vama i to uzvratili.

Predsednik je rekao da do kraja mandata planira afričku i azijsku turneju.

- Želim vam da ovde u Beogradu budete kao u svojoj kući. Trudićemo se da vas nikada ne razočaramo. Živelo bratstvo i prijateljstvo između naših naroda. Ovo je vaša kuća - istakao je Vučić.

Autor: A.A.