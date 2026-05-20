Ne možete ni potpise za izbore da sakupite! Kakav šamar blokadera u lice opozicije (VIDEO)

Blokaderka iz Kule Ljiljana Knežević odgovorila je na navode opozicije da su blokaderi, navodno prva politička opcija u Srbiji, uvek nekako - drugi.

"I pošto nas određeni politički akteri nazivaju slabima, ne možemo mi bez njih da izađemo na izbore, ne možemo mi ništa da uradimo, mi smo samo klinci, mi smo samo deca... Pa, nek tumači ko kako želi. Mi smo skupljali potpise, i za manje od 8 sati, dakle da predamo listu za kandidaturu, za manje od 8 sati mi smo predali tu listu, odnosno skupili. Dok je, na primer, opozicija skupljala pet dana aktivno potpise, i poslednji dan, odnosno poslednji sat pred istek za kandidaturu, oni su se povukli i podržali studentsku listu", rekla je Knežević.