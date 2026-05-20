SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA DOPUNU ZAKONA O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE: Imenovana lica moraju posedovati važeću potvrdu o završenoj obuci za rad

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Poslanici Narodne skupštine usvojili su danas Zakon o dopuni zakona o izboru predsednika Republike, koji je predložio narodni poslanik Miroslav Petrašinović.

Za zakon je glasalo 140 poslanika.

Dopunom zakona se predviđa da lica koja se imenuju u organe za sprovođenje izbora moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom, uključujući i posedovanje važeće potvrde o završenoj obuci za rad u lokalnoj izbornoj komisiji (opštinskoj, gradskoj i izbornoj komisiji gradske opštine), odnosno biračkom odboru.

Zakon je deo šire aktivnosti na unapređenju izbornih postupaka u Srbiji, kroz primenu preporuka iz Konačnog izveštaja Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima za narodne poslanike održanim 17. decembra 2023. godine, koje se odnose na materiju uređenu Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonom o lokalnim izborima.

U cilju ispunjenja Preporuke 2 iz navedenog izveštaja Posmatračke misije ODIHR, zakonima o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, koje prati ovaj zakon, predlaže se uvođenje obaveze pohađanja odgovarajuće obuke, koje će sprovoditi Republička izborna komisija, kao uslova za imenovanje u lokalnu izbornu komisiju (opštinsku, gradsku i izbornu komisiju gradske opštine) i biračke odbore, kao organe koji su nadležni za sprovođenje izbora i na nacionalnom nivou (izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike) i na lokalnom nivou (izbora za odbornike skupština opština, gradova i gradskih opština).

Ovaj zakon se donosi u cilju konsekventnog normiranja da se obaveznost obuka kao uslov za imenovanje u organe za sprovođenje izbora odnosi i na organe koji sprovode izbore za predsednika Republike.

Autor: D.Bošković

