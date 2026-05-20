SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA ČETIRI IZBORNA ZAKONA! Usvojene preporuke ODIHR-a, blokaderi ostaju bez glavnog izgovora!

Narodna skupština Srbije usvojila je četiri izborna zakona kojima se ispunjava pet preporuka ODIHR-a. Opozicioni poslanici nisu prisustvovali glasanju, a vlast poručuje da više nema izgovora za izborni poraz

Danas su poslanici, na zasedanju treće sednice redovnog prolećnog zasedanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, usvojili četiri izborna zakona, kojim se ispunjava 5 preporuka ODIHR-a — Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Skupština je takođe usvojila dopunu Zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu.

Od tih pet preporuka, jedna je prioritetna preporuka, tako da sve priče blokaderske opozicije kako su ovo nebitne preporuke padaju u vodu.

Ispunjavanjem preporuka ODIHR-a vlast je pokazala da želi da dodatno učvrsti poverenje svih građana u izborni proces, te da ga učini još transparentnijim.

Sa druge strane, blokaderski poslanici takozvane "evropske opozicije" nisu glasali za usvajanje zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a, nisu se čak ni udostojili da prisustvuju glasanju, koje je počelo u 15 časova, iako im je to radno mesto, a čini se, naučeni prethodnim iskustvima, da su im usta puna Brisela, Evropske unije i OEBS-a, kao i da će nastaviti tako da bude čim ponovo krenu u svoju turneju pljuvanja sopstvene zemlje po Evropi.

Čini se da je ipak ključni razlog nervoze i nezadovoljstva blokadera, taj što usvajanjem ovih zakona i ispunjavanjem preporuka ODIHR-a njima ponestaje stalnih izgovora za izborni debakl. Sada na izborima neće moći da se vade na loše izborne uslove i da upiru prstom u vlast kako je ona kriva što ih narod neće.

Autor: D.Bošković