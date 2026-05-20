Skupština usvojila izborne zakone! Blokaderi više neće moći da kukaju

Danas su u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvojena četiri izborna zakona, kojim se ispunjava 5 preporuka ODIHR-a. Od tih pet preporuka, jedna je prioritetna preporuka, tako da sve priče blokaderske opozicije kako su ovo nebitne preporuke padaju u vodu.

Ispunjavanjem preporuka ODIHR-a vlast je pokazala da želi da dodatno učvrsti poverenje svih građana u izborni proces, te da ga učini još transparentnijim.

Sa druge strane, blokaderski poslanici takozvane "evropske opozicije" nisu glasali za usvajanje zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a, nisu se čak ni udostojili da prisustvuju glasanju, koje je počelo u 15h, iako im je to radno mesto. A biće im puna usta Brisela, Evropske unije i OEBS-a čim ponovo krenu u svoju turneju pljuvanja sopstvene zemlje po Evropi.

Čini se da je ipak ključni razlog nervoze i nezadovoljstva blokadera, taj što usvajanjem ovih zakona i ispunjavanjem preporuka ODIHR-a njima ponestaje stalnih izgovora za izborni debakl. Sada na izborima neće moći da se vade na loše izborne uslove i da upiru prstom u vlast kako je ona kriva što ih narod neće.

