Goran Orlić izabran za predsednika opštine Aranđelovac

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac za predsednika opštine izabran je Goran Orlić, koji je bio prvi na izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica".

Na sednici koja je trajala gotovo pet sati za zamenika predsednika izabran je Ognjen Zečević, a izabrano je i sedam članova opštinskog veća, prenosi RTS.

U glasanju nisu učestvovali odbornici grupe "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje".

Ispred Narodnog muzeja u Aranđelovcu, gde je održana sednica, okupio se deo pristalica obe odborničke grupe, a okupljanja su protekla bez incidenata.

Na konstitutivnoj sednici 12. maja za predsednika Skupštine opštine Aranđelovac izabran je Nikola Obradović iz SPS-a, koji je i u prethodnom sazivu obavljao tu funkciju.

Odbornici liste "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje" ni tada nisu učestvovali u glasanju.

Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke je na lokalnim izborima u Aranđelovcu održanim 29. marta osvojila 21 mandat, dok je lista "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje" osvojila 20 mandata.

Autor: D.Bošković