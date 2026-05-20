MIĆIN UGOSTIO AMBASADORKU FRANCUSKE: Razgovarali smo o daljem jačanju saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, privrede, inovacija i zaštite životne sredine

Danas sam u Gradskoj kući imao čast da ugostim ambasadorku Republike Francuske u Srbiji NJ. E. Florans Ferari, koja je y poseti Novom Sadu, napisao je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin na Instagramu.

- Razgovarali smo o daljem jačanju saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, privrede, inovacija i zaštite životne sredine.

Posebno mi je drago što naš grad već godinama razvija uspešnu saradnju sa Departmanom Val d’Oaz i gradovima Sen le la Fore, Lengjen le Ben i Taverni, a uveren sam da ćemo u narednom periodu te odnose dodatno produbiti kroz nove projekte i inicijative.

Novi Sad ostaje grad otvoren za međunarodnu saradnju, dijalog i prijateljstvo među narodima - dodao je Mićin.

