'KURTI NAMERNO MENJA TEZE' Petković: Sve pretnje i teror nad Srbima dolaze od Prištine, nikada od Beograda

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Aljbin Kurti tvrdnjama o pritiscima na Srbe na KiM namerno menja teze jer, kako je istakao, sve pretnje i teror nad Srbima dolaze od Prištine, a nikada od Beograda.

"Ne postoji ništa odvratnije na političkoj sceni Prištine od navodne brige Kurtija za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. A još je licemernija Kurtijeva lažna zabrinutost za zaposlene u srpskim institucijama zdravstva i školstva, koje je pokušao do samo pre mesec dana da ugasi. Kada Kurti, koji svaki dan teroriše srpski narod, govori o navodnom teroru Beograda, on zapravo govori o svojoj opsesiji Srbijom", poručio je Petković u saopštenju povodom Kurtijevih tvrdnji da Srbi na KiM suočavaju sa "neviđenim pritiscima i pretnjama kako bi politički podržali Srpsku listu".

Petković je istakao da je upravo Beograd taj koji obezbeđuje plate za sve zaposlene, omogućava i unapređuje uslove za rad u srpskom školstvu i zdravstvu i na sve to neprestano povećava broj radnih mesta.

"Srbija brine o svom narodu i nastaviće odlučno to da čini, a Kurti je taj koji sve srpsko hoće da potlači i uništi. Kurti je namerno zamenio teze, jer sve pretnje i teror nad Srbima dolazi od prištinskog režima, a nikada od Beograda", podvukao je Petković.

Dodao je i da je, kada je Kurtiju za sve što govori svedok "probisvet Nenad Rašić" - sve jasno.

"Jer Rašić je odavno prodao veru za večeru, a sada je otišao i korak dalje šaljući Kurtijevu policiju u srpske institucije i hapseći srpske čestite i ugledne direktore srpskih škola i bolnica. Naravno, Kurti se nikada nije osvrnuo na brojna stradanja Srba, ali zato roni krokodilske suze nad onima koji učestvuju pred kamerama u kampanji kojom lično Kurti diriguje. Jasno je da se Kurti nikada neće osvrnuti za srpskom mukom, zato što je upravo on uzrok srpske nevolje", naveo je Petković.

Uveren je da srpski narod vrlo dobro zna šta se dešava i ko radi u njegovom interesu, a ko protiv.

"Zato je važno u ovom trenutku da svi čestiti Srbi pokažu jedinstvo i da još jače i snažnije podrže Srpsku listu, da nam se više nikada na političkoj sceni ne ponove ljudi poput Rašića i njegovog gazde Kurtija", zaključio je Petković.

Autor: Iva Besarabić