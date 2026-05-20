BLOKADERI PRIZNALI NA RTS-U: Nemamo politiku, mi smo samo protiv Aleksandra Vučića (VIDEO)

Blokaderi i opozicija priznali tokom sinoćnjeg gostovanja na RTS-u da nemaju zvaničnu politiku, već da im je jedina politika ona protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Oni su, tokom tog gostovanja rekli, da prvo treba da se sklini Vučić, pa da se tek onda može ići u raspravu oko toga koja je zvanična politika blokadera.

Na tu izjavu reagovala je predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja je takođe gostovala u istoj emisiji, istakavši da je upravo to ono što birači u Srbiji treba da uvide.

Autor: Pink.rs