AKTUELNO

Politika

DAN KADA SU MASKE PALE! Oni su proslavljali otcepljenje Crne Gore: Nekada protiv Mila, danas zajedno - Samo je jedan čovek ostao dosledan sebi i sačuvao obraz (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

U Crnoj Gori se proslavlja otcepljenje, ali mnogi Srbi to doživljavaju kao gubitak identiteta. Milan Knežević ostaje dosledan svojim stavovima.

Svi zajedno - oni koji su na vlast došli upravo zahvaljujući borbi protiv Mila Ðukanovića i podršci srpskog naroda danas su slavili otcepljenje Crne Gore od zajedničke države sa Srbijom.

Tako su se na istom mestu našli i Milojko Spaić, i raspop Miraš Dedeić, i Milo Ðukanović, i Andrija Mandić, i Ranko Krivokapić, i Gojko Perović, sve uz blagoslov Mitropolije crnogorsko-primorske.

U Crnoj Gori danas nema srpske trobojke kao državnog simbola, srpski jezik nije službeni jezik, a pritisci i napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu ne prestaju. Uprkos svemu tome, uprkos osećanjima velikog dela srpskog naroda i u Crnoj Gori i u Srbiji, zvanična Podgorica je slavila datum koji mnogi Srbi doživljavaju kao dan razdvajanja i političkog udaljavanja od sopstvenog identiteta i istorije.

Foto: Privatna arhiva


I dok su mnogi odlučili da budu deo tog događaja, Milan Knežević i njegova stranka ostali su po strani. Time je, po mišljenju njegovih pristalica, povučena jasna politička i nacionalna distinkcija između principa i političkog oportunizma.

Nekome je funkcija bila važnija od doslednosti. Nekome obraz ipak nije imao cenu.

U vremenu kada mnogi menjaju stavove zarad funkcija, političkih dogovora i međunarodnih pohvala, Knežević je odlučio da ne prisustvuje proslavi koja vređa osećanja velikog dela srpskog naroda i u Crnoj Gori i u Srbiji. Time je poslao jasnu političku poruku da postoje granice preko kojih ne želi da pređe i da nisu sve funkcije vredne odricanja od sopstvenih principa.

Foto: Privatna arhiva

Zato je danas povučena jasna linija razdvajanja.

Sa jedne strane oni koji su zarad vlasti spremni da zaborave sve što su nekada govorili.

Sa druge strane Milan Knežević i njegova stranka, koji su ostali dosledni svojim stavovima i svom narodu.

Foto: TV Pink Printscreen

Takođe, treba imati u vidu da da je ono ključno što se desilo nakon te 2006. činjenica da je Crna Gora dve godine nakon toga, u oktobru 2008. godine, povukla najsramniji potez u svojoj istoriji, a to je priznanje takozvane države Kosovo.

- Zabila je nož u leđa bratskoj Srbiji protivno stavu osamdeset pet odsto građana Crne Gore koji su bili isključivo protiv tog priznanja i ono što je Crna Gora tada uradila je najbolja potvrda da je ta država nastala na antisrpskom narativu - rekao je nedavno Knežević.

Autor: D.Bošković

#Crna Gora

#Proslava

#crna gor

#milan knezevic

#nezavisnost

#stranka

POVEZANE VESTI

Politika

'NA SINOĆNJOJ PROSLAVI BILO 350 GODINA ROBIJE' Knežević za Pink: Ne idem na mesta gde se slavi pokraden referendum! Lažna država stvorena na krilima a

Politika

'NIKO SE NIJE IZVINIO VUČIĆU' Knežević o napadima iz Crne Gore: Predsednika Srbije optužuju za sve...

Politika

NALAZI SE POD ISTIM KROVOM SA ONIMA KOJI SU MU PISALI OPTUŽNICU! Savić za Pink o izručenju Kneževića: Bezbednost mu je ugrožena (VIDEO)

Politika

Kome zaista služe premijer i predsednik Crne Gore? Dok Hrvatska ponižava Crnu Goru, državni vrh ćuti – a srpski jezik im je 'problem'!

Društvo

Vreme je 'napada' vrana: Ovo je mesto gde su se danas 'obrušile' na ljude

Društvo

Šta znači kad se ugasi sveća koju ste tek upalili u crkvi? Mnogi se zalede od straha, a evo šta kaže crkva