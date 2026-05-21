Vulin: Sastanak Putina i Si Đinpinga je temelj buduće svetske bezbednosne arhitekture

Odnosi između Kine i Rusije su na istorijskom maksimumu, nikada nisu bili tako dobri, iskreni, plodni. Ovo je temelj jednog velikog savezništva na koga će se naslanjati sve slobodne zemlje. Ovo je temelj BRIKS-a, temelj neke buduće svetske bezbednosne arhitekture, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u jutarnjem programu RT Balkan upitan da prokomentariše jučerašnji sastanak predsednika NR Kine Si Đinpinga i Ruske Federacije Vladimira Putina i potpisivanje Deklaracije o multipolarnom svetu.

Istakao je i da je nesporno da je unipolarni svet umro ali da multipolarni svet još nije zaživeo.

"Mi živimo u svetu bez pravila, u svetu u kome je trenutno sve dozvoljeno. Pre nego što tri velike i suštinski jedine samostalne zemlje na svetu - SAD, Ruska Federacija i NR Kina ne budu sele i dogovorile se o novom svetskom ustrojstvu mi ćemo živeti u ovom veoma nebezbednom i nesigurnom svetu."

Ogromna brzina kojom Sjedinjene Američke Države pokušavaju da završe neke svoje započete procese po čitavom svetu govori da se približava taj datum posle koga više ništa neće biti isto, smatra Vulin i dodaje da je potrebna neka nova Jalta posle koje nećete moći da upadnete u ovu ili onu zemlju bez najave i da uradite šta god vam padne na pamet i da se nikome za to ne pravdate i da ne snosite baš nikakvu odgovornost.

"Nesumnjivo je da velike sile komuniciraju izmedju sebe. Uostalom Trampov dolazak u Peking, nije to velika ljubav i velika srdačnost ali to ne treba ni tražiti u medjunarodnim odnosima kad su veliki u pitanju. Daleko je srdačniji bio susret izmedju Putina i Si Djinpinga, nego izmedju Si Djinpinga i Trampa. Za planetu Zemlju oba sastanka su podjednako važna. Kina je vrlo jasno rekla kada su SAD u pitanju da ih doživljava kao rivala, oni doživljavaju jedni druge kao rivale s tim što je Kina rekla da ne smatra Ameriku neprijateljem a Amerika je u svojim dokumentima stavila Kinu kao neprijateljsku zemlju. Ali je rečeno jasno, ako ne možemo da budemo saveznici daj da bar za dobrobit čovečanstva budemo partneri. Za to je potrebna nova Jalta."

Što se tiče Evropske unije Vulin kaže da se ona u međunarodnoj politici ne pita apsolutno ništa.

"EU je sama sebe sklonila sa pregovaračkog stola, ko njijh šta pita. EU se pita u Srbiji, u Crnoj Gori, u zemljama Zapadnog Balkana, kako vole da nas zovu, a u medjunarodnoj politici ne pitaju se apsolutno ništa. Čekaju da im Tramp javi šta je dogovorio sa Zelenskim. Za Putina pošalju Fica pa da vide hoće li nešto javiti. Do Si Dinpinga kao što ste primetili ne mogu ni da dodju. EU u svetskim odnosima nema nikakvu važnost. Ovo je svet moći, ovo je svet vojničke sile, EU nema vojsku zato pokušava da postane vojna sila. A dok to ne postane, sa ovom politikom rata protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca, sa politikom u kojoj će da finansiraju svaku pogibiju u Ukrajini dok oni ne budu spremni za veliki obračun, a nadaju se sa poraženom i iscrpljenom Rusijom, sa takvom politikom oni će uništiti sebe i neće biti deo svetske politike. Ne možete da budete svetska sila kojoj unište najveći gasni, energetski projekat, Severni tok, i vi se pravite da se to nije desilo", poručio je Vulin.

Autor: S.M.