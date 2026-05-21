Aleksandar Jerković: Srbija pokazuje da ume da sasluša preporuke i da ide napred

Organizacija OKO pozdravlja usvajanje novih izbornih zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovo je važna stvar za našu zemlju i dobar signal da država radi svoj posao, pažljivo analizira preporuke međunarodnih institucija i nastavlja da uređuje izborni proces.

- Posebno je značajno što je evropska komesarka za proširenje Marta Kos jasno rekla da je ovo prvi važan korak i da su usvojeni zakoni u skladu sa preporukama ODIHR-a. To pokazuje da Srbija nije okrenula leđa reformama, već da ide putem razgovora, dogovora i ozbiljnog rada kroz institucije.Naravno, niko ne kaže da je sve završeno preko noći. Ali važno je da se stvari pomeraju. Zakoni se donose, preporuke se uvažavaju, a institucije pokazuju da rade u interesu građana i države - naveo je programski direktor Odbor za Kontrolu i Opservaciju Aleksandar Jerković.

- Zato smatram da je ovo dobra vest za Srbiju. Umesto stalnih svađa i osporavanja svega što se uradi, trebalo bi da priznamo kada se napravi korak napred. A ovo jeste korak napred.

Posebno je zanimljivo gledati reakcije pojedinih organizacija poput CRTA-e. Kada međunarodne institucije kritikuju Srbiju, onda se te izjave dočekuju kao sveta istina. Ali kada evropska komesarka pozdravi konkretan potez Srbije i kaže da je napravljen važan korak, odmah se traži način da se to omalovaži, izvrne ili predstavi kao nevažno - dodao je on.

Prema njegovim rečima, takav pristup je licemeran.

Ne može Evropa da bude merodavna samo onda kada kritikuje Srbiju, a da ne važi kada pohvali ono što je urađeno. Ako se zaista zalažemo za bolje izborne uslove, onda bi svako ko je dobronameran trebalo da pozdravi pomak, pa makar smatrao da posao još nije završen. Kritika je uvek dobrodošla, ali kritika koja unapred odbacuje svaki napredak nije borba za demokratiju, nego političko navijanje. Srbiji ne trebaju organizacije koje se raduju samo lošim vestima o svojoj zemlji. Srbiji trebaju ljudi i organizacije koje umeju da kažu: ovo je dobro, hajde sada da nastavimo dalje.

- Građanima Srbije su potrebni mir, stabilnost i uređena pravila. Važno je da izbori budu jasni, zakoniti i sprovedeni po pravilima, a usvajanje ovih zakona ide upravo u tom pravcu.

Pozivam sve političke aktere, ali i organizacije civilnog društva, da pokažu više odgovornosti i manje navijačke ostrašćenosti. Nema ništa loše u tome da se Srbija pohvali kada uradi dobru stvar - istakao ej Jerković i dodao:

Srbija treba da nastavi ovim putem — smireno, odgovorno i u interesu građana.

Autor: S.M.