Vulin: Državljanstvo za sve Srbe gde god da žive je politička odluka

Pokret socijalista je pokrenuo inicijativu da svako ko se u svojoj zemlji na popisu izjasni kao Srbin automatski dobije srpski pasoš i sva prava i obaveze koje imaju državljani Srbije. Sada su procedure teške. Nije stvar samo u zakonu, ovo je stvar političke odluke jer vi na taj način šaljete poruku - Srbi Srbija je vaša, gde god da živite mi smo tu i mi smo tu za vas, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije RT Balkan.

Upitao je šta je loše u tome. "Zato što je to Srpski svet? Da to jeste Srpski svet. Što se mi stidimo Srpskog sveta, što se bojimo toga? Da li je to širenje uticaja Srbije? Apsolutno jeste jačanje Srbije. Znate li koliko bi to pomoglo pogotovu u našem okruženju, deca bi im se lakše školovala ovde, oni bi se lakše lečili, služili bi vojsku ovde", rekao je Vulin i dodao da su Hrvati to uradili i da Hrvati u Herceg-Bosni imaju državljanstvo Hrvatske i učestvuju u parlamentarnim i predsedničkim izborima u Hrvatskoj.

"Šta je problem da to i Srbi rade? Što se mi bojimo Srba. Svi se otimaju da ih bude više, svi dele državljanstva, a vi imate milione Srba koji žive van ove zemlje i nećete da ih uvedete u knjigu državljana. Čime ćete drugu i treću generaciju Srba koji su rodjeni na Zapadu, u Americi, Rusiji sačuvati da su Srbi. Pa dajte bar neku mogućnost da se osećaju kao državljani Srbije da budu deo Srbije. Ta deca će zaboraviti i jezik i kulturu i običaje. To su jednostavne stvari ali čine život, čine razlog da se osećaš ponosnim što si Srbin i što tvoja Srbija vodi računa o tebi. Mi zaboravljamo koliko se voli Srbija van granica Srbije, nemoj tu ljubav nikada da shvatimo olako. Ovo je način da kažemo svim Srbima gde god da žive - jedna je majka, majka vam je Srbija", poručio je Vulin.

Autor: D.S.