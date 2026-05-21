BRNABIĆ NA FORUMU U PRAGU O POSETI ZELENSKOG BEOGRADU Nadam se da će uskoro posetiti Srbiju

Ana Brnabić na Globsec forumu komentarisala je izostanak Zelenskog u Beogradu i izrazila nadu u njegovu buduću posetu Srbiji.

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, rekla je na "Globsec forumu 2026" u Pragu da ne zna zbog čega Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, nije došao danas u Beograd sa ukrajinskom delegacijom i da se nada da će uskoro posetiti Srbiju.

Jedno od pitanja za Anu Brnabić na forumu je bilo zbog čega Zelenski nije došao u Beograd.

- Nemam ideju. Nisam, nisam sigurna da je ta poseta uopšte bila zvanično potvrđena. Imam zaista odlične odnose sa svojim kolegom, predsednikom ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, gospodinom Stefančukom, i stalno smo u kontaktu. Nadam se da će on uskoro posetiti Srbiju, pošto sam ja u novembru prošle godine bila u Kijevu, što je bila zaista dobra poseta - navela je Brnabić.

Dodala je da smo danas imali "veoma dobru posetu" potpredsednika vlade Ukrajine Tarasa Kačke.

- Upravo smo potpisali Memorandum o razumevanju o saradnji na našim zajedničkim naporima u oblasti evrointegracija, a takođe smo otvorili i razgovore o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Srbije. I nadamo se da ćemo te pregovore uspeti uspešno da privedemo kraju do kraja godine. Tako da postoji prilično, prilično velika razmena između Ukrajine i Srbije - poručila je Brnabić.

