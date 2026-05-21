Muk na GLOBSEC-u posle odgovora Ane Brnabić: Francuska i Holandija rade mnogo gore stvari

Predsednica Skupštine Srbije među govornicima.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić učestvuje kao gošća na događaju „The POLITICO Speakeasy” koji se održava u okviru GLOBSEC Foruma 2026.

Reč je o jednom od najpoznatijih političko-bezbednosnih skupova u Evropi, na kojem učestvuju brojni svetski zvaničnici, diplomate, političari, analitičari i predstavnici međunarodnih organizacija.

Prisustvo Ane Brnabić na ovom događaju predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije u regionalnim i evropskim političkim razgovorima, posebno kada je reč o pitanjima bezbednosti, geopolitike, ekonomije i evropskih integracija.

„The POLITICO Speakeasy” važi za ekskluzivni format razgovora i debata u okviru GLOBSEC foruma, gde učesnici razgovaraju o najvažnijim globalnim izazovima i političkim procesima koji oblikuju Evropu i svet.

Voditeljka programa podsetila je tokom razgovora predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić na njihov prvi susret, ističući da se to dogodilo još dok je Brnabićeva obavljala funkciju premijerke Srbije.

- Mislim da smo se nas dve prvi put srele dok ste vi još bili premijerka - rekla je voditeljka na početku razgovora.

Ana Brnabić se odmah nasmejala i kratko odgovorila:

- Da, u Hongkongu.

Voditeljka je potom dodala da je od tog trenutka prošlo mnogo vremena, na šta je Brnabićeva kroz osmeh poručila:

- Bilo je to davno.

„Bilo je to dugo putovanje“, rekla je voditeljka, a zatim upitala Anu Brnabić šta misli o aktuelnoj situaciji između Rusije i Ukrajine.

„Počeću od toga kako se sve to odražava na naš evropski put, jer je za Srbiju, kao i za većinu balkanskih zemalja, evropska strategija jedna od ključnih stvari“, odgovorila je Ana Brnabić.

„Mislim da je suočavanje sa svim ovim izazovima veoma teško, a u isto vreme i Evropska unija se menja i menja svoj stav prema proširenju, što je očigledno veoma vrela tema. Takođe se sada mnogo ambicioznije razmišlja o Ukrajini, Moldaviji, Islandu... To je politički aspekt, ali sa ekonomske strane i mi osećamo poteškoće, baš kao i ostatak sveta“, rekla je Ana Brnabić.

„Za sada smo bili veoma uspešni u prevazilaženju krize. Nije nam lako između Evrope i Rusije, posebno zato što nam nije otvoren nijedan novi klaster za ulazak u Evropsku uniju. Poslednji je otvoren još 2021. godine, iako smo tada tehnički bili spremni za otvaranje čak dva klastera. To vam pokazuje koliko se politika Evropske unije drastično promenila. Tada su nam rekli da bi možda bilo previše da se otvore dva klastera odjednom, a danas vidimo da za Albaniju ili Crnu Goru otvaraju mnogo više odjednom, dok se kod Srbije već pet godina ništa ne dešava“, rekla je Ana Brnabić.



„Mi sa Rusijom imamo normalne odnose, nije baš tako kako se često predstavlja da smo toliko vezani. Da, naš predsednik Aleksandar Vučić ima komunikaciju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali i drugi evropski lideri imaju komunikaciju sa Putinom ili njegovom administracijom“, rekla je Ana Brnabić.

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, rekla je na "Globsec forumu 2026" u Pragu da ne zna zbog čega Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, nije došao danas u Beograd sa ukrajinskom delegacijom i da se nada da će uskoro posetiti Srbiju.

Jedno od pitanja za Anu Brnabić na forumu je bilo zbog čega Zelenski nije došao u Beograd.

- Nemam ideju. Nisam, nisam sigurna da je ta poseta uopšte bila zvanično potvrđena. Imam zaista odlične odnose sa svojim kolegom, predsednikom ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, gospodinom Stefančukom, i stalno smo u kontaktu. Nadam se da će on uskoro posetiti Srbiju, pošto sam ja u novembru prošle godine bila u Kijevu, što je bila zaista dobra poseta - navela je Brnabić.

Dodala je da smo danas imali "veoma dobru posetu" potpredsednika vlade Ukrajine Tarasa Kačke.

- Upravo smo potpisali Memorandum o razumevanju o saradnji na našim zajedničkim naporima u oblasti evrointegracija, a takođe smo otvorili i razgovore o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Srbije. I nadamo se da ćemo te pregovore uspeti uspešno da privedemo kraju do kraja godine. Tako da postoji prilično, prilično velika razmena između Ukrajine i Srbije - poručila je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila novinarima Politica tokom panela na GLOBSEC forumu u Pragu, gde se povela rasprava o protestima i reakcijama policije u Srbiji.

Na pitanje o navodnim represivnim merama prema opoziciji i demonstrantima u Srbiji, Brnabićeva je poručila da se prema Beogradu primenjuju potpuno drugačiji kriterijumi nego prema pojedinim članicama Evropske unije.

– Ako pogledate mere koje policija primenjuje prema demonstrantima u Holandiji, Francuskoj ili Nemačkoj, čak i na prijavljenim protestima, a mi smo imali više od 13.000 neprijavljenih protesta, ne bih rekla da smo imali mere koje mogu da se porede sa onim što gledamo u nekim državama Evropske unije – rekla je Brnabićeva.

Autor: A.A.