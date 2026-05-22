OTVORENA NAJAVA TERORIZMA ALI NOVOSADSKO TUŽILAŠTVO ĆUTI!

Kasno sinoć na društvenoj mreži Fejsbuk pojavila se otvorena i jeziva najava terorizma i plan za ubistvo najviših državnih funkcionera, upozorio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ćuti i prave se da se ništa ne događa. Zašto bi reagovali kada se glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Branislav Lepotić, njegova desna ruka zadužena za “prljave poslove” Slobodan Josimović i njihova šefica u odlasku vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac slažu sa namerama terorista? To su svojim ponašanjem do sada mnogo puta dokazali pa recimo kada su naložili da se desetak sati posle rušenja nadstrešnice uklone ostaci kako bi se sprečila svaka dalja istraga - naveo je Mrdić.

Autor: S.M.