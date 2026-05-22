Glavni adut blokadera: Srednji prst kao program i politička poruka građanima (VIDEO)

Blokaderi se ubiše dokazujući da su oni "lepša, pametnija i kulturnija Srbija". U praksi od toga nema ništa jer na svakom koraku pokazuju glupost i primitivizam.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi mlađa ženska osoba koja političkim neistomišljenicima pokazuje srednji prst.

Snimak prikazuje evidentno nezadovoljnu ženu ili devojku u iscepanoj majici koja nepristojno gestikulira okupljenima na štandu dok ih snima mobilnim telefonom. Na ovo, oni su uzvratili sa podignuta tri prsta.

Materijal jasno pokazuje da je nepristojna gestikulacija postala jedan od prepoznatljivih simbola dela blokaderskih okupljanja.

Autor: S.M.