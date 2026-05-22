KRKOBABIĆ: Kreće opasan napad na Milana Kneževića, hoće potpuno da ga izoluju jer jedini brani Srbe u Crnoj Gori!

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić, zapitao se kako se danas osećaju Srbi koji žive u Crnoj Gori kada vide ljude koji se predstavljaju kao njihovi lideri, a koji su nesumnjivo glasali suprotno srpskim interesima.

Krkobabić je, gostujući u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić na TV Pink, upozorio na ozbiljne političke pritiske i targetiranje sa kojima se suočavaju autentični predstavnici srpskog naroda.

Brutalan napad na lidere srpskih snaga

Krkobabić je naglasio da se trenutno vodi, i da će se tek voditi, žestoka kampanja protiv predsednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, sa jasnim ciljem političke eliminacije.

"Ja ne želim nikog da plašim, ali videli ste šta se desilo na poslednjoj sednici Skupštine gde oni Milana Kneževića označavaju kao saradnika BIA-e i kao Vučićevog bota. To je nešto što će u narednom periodu ići od svih stranaka u Crnoj Gori, sa pokušajem da se potpuno izoluje partija Milana Kneževića i on lično, kao jedini pravi predstavnik srpskog naroda na prostoru Crne Gore", istakao je Krkobabić na TV Pink.

Izolacija Srba kao uslov za NATO i Evropsku uniju

Prema njegovim rečima, ovi napadi nisu slučajni, već predstavljaju deo šireg političkog narativa i agende koja se nameće Podgorici sa spoljnih adresa.

Pritisak spolja: Krkobabić podvlači da je izolacija srpskog faktora postala neformalni uslov za spoljnopolitičke procese Crne Gore.

Brisel i NATO: "Nema tog ulaska u Evropsku uniju, nema tog podržavanja od strane NATO-a, ako vi potpuno sve one prave srpske snage ne izolujete", jasan je potpredsednik PUPS-a.

Kao primer nepravednog targetiranja i podizanja tenzija u crnogorskom parlamentu, Krkobabić je naveo istupe pojedinih tamošnjih poslanika, poput poslanika Hutera.

"Videli smo šta je onaj Huter spominjao i kako se obraćao gospodinu Kneževiću, čija diskusija uopšte ni po čemu nije bila preterano strašna. Naprotiv, išla je u pravcu smirivanja tenzija i prosto borbe za nacionalne interese Srba koji tamo žive", zaključio je Stefan Krkobabić u "Novom jutru".

Autor: D.S.