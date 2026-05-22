BRNABIĆ SA SAMITA U PRAGU: Ne razumem strategiju EU prema Zapadnom Balkanu, niz je praznih obećanja dok je međunarodno pravo u komi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas na Globalnom bezbednosnom forumu "GLOBSEC 2026" u Pragu da ne razume trenutnu strategiju, taktiku i pogled Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Ona je istakla da se pravila stalno menjaju i da iza Brisela stoji niz neispunjenih obećanja, iako bi se ključni problemi u regionu znatno lakše rešili unutar Unije.

Sukobi u regionu i EU kao jedini mirovni projekat

Govoreći na panelu u češkoj prestonici, Brnabić je naglasila da je odluka o integraciji Zapadnog Balkana zapravo prilično laka i jasna iz dva ključna razloga:

"Prvi razlog je taj što je ovo relativno mali region. Druga stvar je da je region obeležen sukobima. Ti sukobi i dalje postoje. Srećom, više nisu oružani sukobi – daleko od toga, nadam se – ali region je i dalje obeležen konfliktima i izgleda da ne možemo sami da izađemo iz toga."

Ona je podvukla da je upravo zato neophodno da ovaj prostor postane deo Evropske unije, koju je opisala kao "najuspešniji mirovni projekat u ljudskoj istoriji", kako bi nestabilnosti konačno ostale u prošlosti.

"Međunarodno pravo je u dubokoj komi"

Predsednica Skupštine se osvrnula i na globalne geopolitičke potrese, povlačeći paralelu sa pozicijom zemalja Zapadnog Balkana koje već godinama čekaju pred vratima Brisela.

Otimanje teritorija: Brnabić je ocenila da danas na svetskoj sceni ponovo vlada politika otimanja teritorija.

Smrt prava: Prema njenim rečima, međunarodno pravo je u savremenom svetu praktično mrtvo ili se nalazi "u dubokoj komi".

Birokratske prepreke: U takvoj atmosferi, dok treće strane pokušavaju da se umešaju u evropska pitanja, a zemlje regiona "mole" za ulazak, EU se drži isključivo suvih administrativnih zahteva. Ona je dodala da razume važnost vladavine prava, ali da bi se svi ti procesi lakše završili da je region unutra.

Ne treba nam pravo veta, niti komesar

Brnabić je podsetila na zajednički stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame da je Evropska unija regionu potrebna pre svega zbog ekonomije i običnih građana, a ne zbog političkih funkcija.

"Mi ne ulazimo u EU da bismo komplikovali stvari. Ne ulazimo da pravimo probleme i stvaramo poteškoće. Ne treba nam pravo veta. Ne treba nam komesar", zaključila je Ana Brnabić na forumu u Pragu.

Autor: D.S.