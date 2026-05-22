Spasić: Blokadersko-teroristička organizacija 'Slobodna Vojvodina' poziva na terorizam

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparetnost najoštrije osuđuje javni poziv blokadersko-terorističke organizacije 'Slobodna Vojvodina' da se izvrši teroristički napad na vojne i policijske objekte, aerodrom, Hram Svetog Save i objekte SPC, na SANU, privatne kuće i druge objekte i zahtevamo hitnu identifikaciju i hapšenje odgovornih.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta:

"Pripadnici blokadersko-terorističke organizacije 'Slobodna Vojvodina' na profilima na društvenim mrežama pozvali su da se dronovima izvrši teroristički napad na vojne i policijske objekte, aerodrom, Hram Svetog Save i objekte SPC, na SANU, privatne kuće i druge objekte. Zlo se nadvilo nad Srbijom i mora biti neutralisano", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Blokadersko-terorističke organizacije anstavljaju sa mobilizacijom i planiranjem rušenja po Srbiji. Njima su eksplozije, strah, rušenje i ubistva jedina politika. Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih i hapšenje bezumnika koji se raduju tuđoj smrti. To Srbija neće dozvoliti" - zaključio je Spasić.

Autor: S.M.