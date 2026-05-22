BLOKADERI OTVORENO PRETE NAPADIMA DRONOVIMA I EKSPLOZIVOM: Mrdić optužio novosadsko tužilaštvo da ćuti na pozive na terorizam (FOTO)

Na društvenoj mreži Fejsbuk pojavila se uznemirujuća objava u kojoj se otvoreno poziva na napade dronovima sa eksplozivom na kuće političkih ličnosti, vojne i policijske objekte, kao i verske institucije u Srbiji. Povodom ove objave reagovao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić, koji je optužio Više javno tužilaštvo u Novom Sadu da „ćuti na otvorenu najavu terorizma“.

U spornoj objavi, koja je podeljena sa naloga „Slobodna Vojvodina“, navodi se da su „dronovi sa eksplozivima jeftini, lako za pribaviti ili napraviti, i efikasni“, nakon čega sledi nabrajanje potencijalnih meta.

„Na primer, jedan dron sa eksplozivom na Šešeljevu kuću. Druga tura dronova na razne kuće po Dedinju. Treća tura na vojne i policijske objekte Srbije po Vojvodini. Četvrta na vojni aerodrom u Batajnici. Peta na Hram Svetog Save u Beogradu“, stoji u objavi, uz nastavak u kome se pominju i zgrade Srpske pravoslavne crkve i SANU.

Autor objave potom dodaje:

„Šta će da rade. Ne mogu ništa. Minimalna vojvođanska organizacija ih može razbucati sve. Doviđenja smrdija. Okupacija se neće zauvek trpeti.“

U drugoj objavi istog naloga navodi se:

„Šta… mogu oni da poruše vojvođanske objekte koje još nisu porušili, a tih ionako skoro više nema… stanovništvo su skoro sve oterali… šta… nema se šta posebno izgubiti više…“



Reagujući na ove poruke, narodni poslanik dr Uglješa Mrdić saopštio je:

„Kasno sinoć na društvenoj mreži Fejsbuk pojavila se otvorena i jeziva najava terorizma i plan za ubistvo najviših državnih funkcionera.“

On je potom direktno optužio pravosudne organe u Novom Sadu za nečinjenje.

„Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ćuti i prave se da se ništa ne događa. Zašto bi reagovali kada se glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Branislav Lepotić, njegova desna ruka zadužena za ‘prljave poslove’ Slobodan Josimović i njihova šefica u odlasku vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac slažu sa namerama terorista?“, naveo je Mrdić.

On je dodao da su, kako tvrdi, predstavnici tužilaštva „svojim ponašanjem to do sada mnogo puta dokazali“, pominjući i postupanje nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu.

„To su svojim ponašanjem do sada mnogo puta dokazali pa recimo kada su naložili da se desetak sati posle rušenja nadstrešnice uklone ostaci kako bi se sprečila svaka dalja istraga“, poručio je Mrdić.

Za sada nema informacija da li su nadležni organi pokrenuli postupak povodom spornih objava na društvenim mrežama.

Autor: D.Bošković