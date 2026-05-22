VAŽNE VESTI! Đedović Handanović saopštila: Upravo smo obavešteni da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u NIS!

Ministarka Đedović Handanović: Upravo smo obavešteni da je MOL dobio još dve nedelje

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se i obelodanila da je država Srbija upravo obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS.

"Država Srbija je upravo obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u kompaniji NIS, do 6.juna", navela je ministarka Đedović Handanović na Instagramu i dodala:

"Kao što smo više puta isticali, Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara".



Ministarka podseća da je situacija složena.

"Situacija je složena ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije", zaključuje ona.

Autor: D.Bošković