Jevtić: Hapšenjem žele da unesu strah među srpske birače, dobiće jasnu poruku 7. juna

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas da je hapšenje Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice politički proces pokrenut od strane Nenada Rašića sa ciljem da se unese strah među srpske glasače i one koji žele da podrže Srpsku listu i na neki način da pošalju poruku da svako onaj ko hoće da glasa za Srpsku listu može doći u jednu ovakvu situaciju.

On je za Tanjug istakao da ni Rašić ni Aljbin Kurti ne razumeju da u ovakvim situacijama srpski narod postaje još jedinstveniji, da će odgovor na jednu ovakvu situaciju biti 7. juna, kada će Srbi vrlo jasno poručiti da ne žele Kurtijeve ekspoziture unutar srpskog naroda i da ne žele da se oni koji ne rade ništa u interesu srpskog naroda podrže.

"Ono što jeste žalosno jeste da je Srbima određen pritvor od 30 dana bez ijednog relevantnog dokaza, bez ijednog, kako su i sami advokati nakon ročišta koje je bilo rekli, samo na osnovu izjave pojedinaca iz Rašićeve stranke. Dakle ovim ljudima, časnim ljudima, direktorima, uglednim profesorima, lekarima, odredili su pritvor tek da bi, kao što sam već na početku rekao, uneli strah među Srbe pred ove parlamentarne izbore koje će imati 7. juna", rekao je Jevtić.

Naglasio je i da je ovo još jedan organizovan proces protiv Srpske liste, srpskog naroda, sa vrlo jasnim ciljem što je sada nedvosmisleno i potvrđeno.

"Kada govorimo, ako već hoćemo da govorimo o takozvanom uticaju na birače, pa zar uticaj na birače nije upravo to što se i kroz ovo hapšenje ovih časnih Srba radi? Zar uticaj na birače nije ni to što je Kurti juče doneo odluku da deli po 100 evra penzionerima, studentima, ne znam kome već sada pred izbore? Zar nije uticaj na birače i svako hapšenje i pretnja Srbima i sve ono što režim u Prištini radi i unazad neko vreme, a posebno sada pred izbore? To je konkretan uticaj na birače gde želi da se smanji broj onih Srba koji će izaći na izbore i smanji na taj način i broj onih koji će glasati za Srpsku listu", rekao je on.

Na pitanje zašto to Rašić, Jevtić je kazao da Rašić, koji je i sam iz Gračanice, verovatno smatra da tu ima negde najveći uticaj i samim tim očekuje da tu može najveću negde podršku da dobije.

"Ali ono što je takođe činjenica je da upravo Srpska lista u Gračanici uživa ogromnu podršku i da je zato i ciljano da se između ostalog i tu na centralnom Kosovu, sprovede jedna ovakva akcija", rekao je Jevtić.

On je podsetio da srpska zajednica u prištinskom parlamentu ima 10 zagarantovanih mesta i da Srpska lista očekuje da osvoji svih deset.

Dodao je da je na prethodnim izborima postojala situacija gde je jednim izbornim inžinjeringom u Đakovici, Dečanima i drugim opštinama u kojima gotovo nema ili nema Srba uopšte, Rašić dobio nekakve glasove, što je još jedan primer takozvanog uticaja na birače.

"I ako bi neko trebao da ide u zatvor zbog toga, to jesu upravo oni koji su organizovali jedno takvo glasanje. A kada govorimo o albanskoj zajednici, sigurno će, povratak Vjose Osmani u Demokratski savez Kosova imati uticaj na drugačiji izborni rezultat. Verovatno će Kurti imati manji procenat i samim tim manji broj poslanika u narednom sazivu Skupštine Kosova", rekao je Jevtić.

Kaže i da će verovatno poslednjoj nedelji kampanje dobiti rezultate istraživanja i imati jasniju sliku, ali da sve ono što sada imamo i što sada vidimo u ovom trenutku jeste da Demokratski savez Kosova sa Vjosom Osmani vodi jednu pozitivnu kampanju, koja menja situaciju na terenu zbog čega može da se očekuje drugačiji rezultat.

"Da li će to biti ispod 40 poslanika u ovom trenutku ne mogu da kažem, ali je gotovo sigurno da će se promeniti onaj rezultat koji smo imali 28. decembra prošle godine", ocenio je on.

Na pitanje o bezbednosnoj situaciji, Jevtić je rekao da je ona uvek krhka, a kada se radi o položaju Srba na Kosovu i Metohiji neizvesna.

"Zbog poteza Aljbina Kurtija, izmišljenih optužnica i hapšenja, različitih akcija i sada kada imamo jednu ovakvu situaciju pred izbore, najave formiranja i žandarmerije, kupovine oružja, dakle zveckanjem oružja, to je ono što Kurti radi", rekao je Jevtić.

Prema njegovim rečima reakcija međunarodne zajednice je suviše blaga, jer do sada nije došlo do promene načina delovanja Aljbina Kurtija.

"Da je međunarodna zajednica uradila ono što jeste njen posao, siguran sam da do ovakvih i sličnih akcija ne bi dolazilo, ne bi se dozvolilo da Aljbin Kurti krši i one odredbe zakona koje postoje ovde na Kosovu, koje na neki način štite interese nevećinskih zajednica. Nije bilo reakcije i po pitanju hapšenja sedmoro Srba.Mi sa predstavnicima međunarodne zajednice razgovaramo na dnevnom nivou, jer se radi o jednom kontinuiranom procesu, ne sada samo kada je hapšenju ovih sedmoro Srba reč, već i o procesima koji se odnose na izmišljene optužnice povodom navodnih ratnih", rekao je on.



Autor: Jovana Nerić