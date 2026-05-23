Macut stigao u Trebinje, u toku radni sastanak sa Minićem, ministrima i saradnicima

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut stigao je u Trebinje i u toku je njegov radni sastanak sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, ministrima i saradnicima, prenosi RTRS.

U delegaciji Vlade Srbije sastanku, u zgradi "Elektroprivrede Republike Srpske", sastanku prisustvuju Ranko Šekularac, državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Ivan Todorov, ambasador Srbije u BiH, i direktor "Aerodroma Srbije" Mihajlo Zdravković.

Iz Vlade Srpske, sastanku premijera Minića i Macuta prisustvuju ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, ministar za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik i ministar pravde Goran Selak.

U okviru sastanka ministri pravde Srpske i Srbije, Goran Selak i Nenad Vujić, potpisali su izjave o namerama za utvrđivanje potrebnih koraka i procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita Srpske i Srbije, kao i jačanja institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa.

Reč je o jednom od sastanaka koji se održavaju u kontinuitetu, kako je ranije dogovoreno, da bi održali korake u realizaciji započetih projekata ili onih koji treba da budu dogovoreni.

Uoči sastanka u Trebinju, premijeri su apostrofirali nekoliko velikih projekata infrastrukture, kao što su autoput Banjaluka – Beograd, uskotračna pruga Mokra Gora-Višegrad, i Aerodrom Trebinje, čiji je investitor Srbija.

Osim toga, premijeri su naglasili i saradnju Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja, nauke, turizma, ekonomije.

Kako navodi RTRS, reč je o nastavku ranijih radnih sastanaka koji se održavaju nakon prošlomesečnog susreta u Beogradu, a fokus je na projektima koji se realizuju u Republici Srpskoj i Srbiji.

To će biti nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke, navodi RTRS i podseća da su realizovani brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.

U Trebinju je u prethodnom periodu, uz podršku Vlade Srbije i Pokrajinske vlade Vojvodine, kao i lokalnih vlasti, realizovano više višemilionskih ulaganja, uključujući rekonstrukciju Starog grada, izgradnju novog dečijeg vrtića i završnu fazu izgradnje Du­hovnog centra u Mrkonjićima, ističe RTRS.

Planirano je da delegacije Srpske i Srbije razgovaraju i sa rukovodstvom bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" i obiđu objekat ove zdravstvene ustanove.

Autor: Iva Besarabić