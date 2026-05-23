U Beogradu je završen centralni skup blokaderske skupine koji je održan na Trgu Slavija pod sloganom "Ti i ja, Slavija". Podsetimo, pre samog početka centralnog protesta, demonstranti i aktivisti su se okupljali na četiri odvojene lokacije u gradu: kod Pravnog fakulteta, na Autokomandi, Trgu republike, kao i kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, odakle su u kolonama marširali ka Slaviji. Ove koordinisane blokade u potpunosti su paralisale uži centar Beograda u udarnom subotnjem terminu, ostavljajući iza sebe saobraćajni kolaps i ogroman bes ogorčenih građana prestonice koji su satima bili maltretirani i kojima je uskraćeno osnovno pravo na slobodu kretanja.

Tim povodom na TV Pink u toku je specijalna emisija. U studiju su Saša Milovanović, Zorana Mihajlović, Zoran Anđelković, Dragoljub Kojičić i Sava Stambolić.

Na samom početku specijalne emisije na TV Pink, u program se uživo uključio direktor policije Dragan Vasiljević, koji se obratio građanima Srbije povodom blokaderskog skupa na trgu Slavija.

Vasiljević je izneo zvanične podatke i detaljnu procenu bezbednosne situacije na terenu:

"Ovo okupljanje na Slaviji jedno je od retkih i jedinih prijavljenih javnih okupljanja od strane studenata. Imajući u vidu da je prijava bila blagovremena, preduzete su mere i radnje policije. Naše mere i radnje su počele još juče, trajale celu noć, danas ceo dan i nemamo nikakvih većih incidenata. Imamo napad na novinara i u fazi je postupak pronalaženja lica. Nadamo se da će i u ostatku okupljanja sve proteći mirno i bezbedno, kao i razilazak, bez incidenata. Pozivamo sve građane da se pridržavaju zakona i propisa da bi policija mogla da preduzmen sve mere i radnje. Na ovom javnom okupljanju dali smo procenu da je prisutno 34.300 građana", rekao je Vasiljević.

Zoran Anđelković, direktor "Pošta Srbije" komentarišući današnji skup rekao je da ono što je mogao da primeti je da je broj okupljenih blokadera znatno manji nego što je bio ranije.

Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica rekla je da joj sve ovo izgleda i kako je očekivano svih ovih 18 meseci, sa puno nasilja i agresije.

- Ovde vidimo pre svega bezidejnost, programa nema, sa druge strane mi kao društvo mormoa da budemo svesni da postoji neki deo društva koji je nezadovoljana. Izbori će biti na jesen kao je rekao predsednik i do tada valjda ćemo dobiti neki predlogod njih. Ne možete vi da uradite puteve, bolnice i sve a da nemate neki plan i program, taj isti Vučić im je obezbedio sve - rekla je Mihajlović.

Milovanović je rekoa da blokaderi nemaju ni program, nijednu ideju. On je dodao da je ovo i formalno kraj ovog pokreta što se i vidi po broju prisutnih na skupu.

U toku emisije prikazan je šokantan snimak brutalnog incidenta sa beogradskih ulica i napada na novinara Informera.

Naime, tokom protesta blokadera u Beogradu, grupa okupljenih nasrnula je na novinara Informera i pokušala da mu onemogući izveštavanje sa lica mesta. Na snimku se jasno vidi grupa blokadera kako opkoljava novinara, dobacuje mu i agresivno se ponaša dok on pokušava da obavlja svoj profesionalni posao. Umesto najavljene „borbe za demokratiju”, ponovo su pokazali pravo lice - netrpeljivost i nasilje prema medijima.

Nakon prikazanog snimka, Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa osudio je napad na noviara Informera i podsetio da ovo nije prvi put da se napadaju kolege novinare čak i pred kamera.

On je rekao da posle današnjeg skupa se završava nnjihova priča i da posle njih ostaje samo ovo njiho nasilje. On je izrazio da će se današnji skup završiti mirno i da ne će doći do ovakvih i sličnih incidenata.

Dodaje da određene grupe prosto nameštaju incidente kako bi došlo do nasilja.

Dragolljub Kojičić, politički filozof govoreći o nasilju blokadera rekao je da je pre dva dana imoa neprijatnu situaciju kada je davao izjavu za novinarku Pinka kada ih je slučajni prolaznik verbalno napao i da situacija uopšte nije bila prijanta.

On je rekao da se mnogi od blokadera pozivaju na vladavinu parava, a da blokadama na veliki način ugrožavaju mnoga prava drugih.

Sava Stambolić, Centar za društvenu stabilnost ekao je da je evidentno da ovaj skup nema podrške i nazvao ga je oproštajnim skupom blokaderske skupine.

On se osvrnuo na snimak napada na novinara Informera gde ga je zaprepastila njihova ideologija.

On je rekao da na njihovom skupu ništa nije čuio novo ali da je čuo dosta skandaloznih reči.

Kako je rekao čuo je pozive gospodina Sajčića na nekakvu revoluciju u crkvi , a pri tome je profesor hemije i izrekaao dosta laži o crkvi i mitropolitu Žičkom.

U specijalnu emisiju na TV Pink uživo se uključila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić direktno iz Pionirskog parka, gde se okupio veliki broj građana i studenata kako bi pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.Ona je najoštrije osudila divljaštvo na ulicama Beograda i poslala jasnu poruku javnosti:

"Napad na novinara Informera je bio brutalan, ali mi je drago što je do sada sve ipak proteklo donekle mirno. U redu, okupili su se, ali ovo je klasičan politički skup. Vidim da su imali jaku podršku iz inostranstva, a najveću, naravno, iz Republike Hrvatske – Hrvatska ovo ozbiljno 'pumpa'. Nikakav plan, nikakav politički program ponovo nismo mogli da čujemo od njih, ali dobro. Da li smo čuli šta bi uradili za Srbiju? Nismo. Samo neka sve bude mirno i to je to", poručila je Brnabić u uživo uključenju.

Kojčić je prokomentarisao izajvu predsednice Narodne skuptine Ane Brnabić i rekao da je ona dala jedan veoma dobar sintetički intervju i da je pokazalo koliko je dobronamerna vlast i da je opozicija digla 2dževu" kao nema nikakvih prava i da su oni nešto drugo prikazali.

- Oni su rekli nešto najapsurdnije što sam ikada čuo, kada dođemo na vlast izećemo naš program, pa valjda saprogramo m se dolazi na vlast - dodao je Kojičić.

U progam je ponovo uljučena Ana Brnabić koja se nalazi u Pionirskom parku gde se okupio veliki broj ljudi koji podržava politiku Aleksanda Vučića.

Građnai su prilazili da se slikaju sa njom i pozdravlja predsednika Srbije Aleksanda Vučića.

"Građani su se okupili u Pionirskom parku da proslave pobedu nad obojenom revolucijom, da pokažu da ne žele da se vlast menja na ulici. Da žele mir, a ne nasilje. I da podrže predsednika Vučića, koji sutra putuje u Kinu. Jedino i to neko nasilje koje smo videli, videli smo od strane blokadera. Kao i napade na medije. Meni je to fascinantno. Vi možete ovde da dođete. Vas niko nije uvredio, niko nije dirao. Imate ekipe Informera, Pinka koje napadaju, pljuju, prete im. Videli ste sami dve slike Srbije, ko je nasilan a ko nije", kaže predsednica parlamenta.

Ona se potom posebno osvrnula na manipulacije i postupke onih koji vode blokade:

"Arhiv javnih skupova je pokazao da nije kredibilan izvor. Imate ljude koji napadaju sve medije koji im se ne sviđaju, a predstavljaju se kao mediji. Imate ljude koji pričaju o odgovornosti, a nikakvu odgovornost nisu pokazali. Ljude koji pričaju o pravdi, a učinili su sve da opstruišu istragu o studentkinji koja je poginula na Filozofskom", kaže Brnabićeva.

- Vi ste uz predsednika sačuvali Srbiju! - poručila je Brnabić dok se fotografisala i rukovala sa građanima.

Predsednika Skupštine se takođe pozdravila i sa studentima koji su, iz želje za učenjem i studiranjem, izdržali u svojoj nameri. Tu je i jedan od najuspešnijih studenata, Miloš Pavlović.

- To je još jedan od paradoksa, bore se za demokratiju, a hoće svima da ukinu prava - rekla je.

Građani su nasmejani dočekali predsednicu Skupštine, a usput su se rukovali, grlili i fotografisali, uz reči hvale i pohvale.

- Energija, snaga, zbog ovoga se bavite politikom, sve ovo što čujem i vidim, sve mi neverovatno znači. To je taj deo politike koji sam naučila od Aleksandra Vučića, da pomognete i budetu tu za svoj narod, neke stvari su kasnile, ali smo dali sve od sebe. Da li se trudite svaki dan da radite bolje i više? Da, naravno! Nekad želim da imam slobodan vikend, ali kad znam da Aleksandar Vučić nema odmora, da radi non-stop, da ide u Kinu, neverovatne su to stvari - rekla je.

O putovanju Aleksandra Vučića u Kinu on je rekla da se vidi kakav ugled ima predsednik Vučić u svetu.

- Očekujem da to bude istorijska posteta, vidim koliko se Vučić spremao za tu posedu i mislim da će biti puno pozitivnih iznenađenja, novih investicija i radnih mesta - dodala je Brnabić.

Ona je na kraju uključenja rekla da ćemo se boriti za samostalnu i nezavinsu Srbiju i da ćemo se boriti da Aleksandar Vučić nastavi da bude taj čovek koji će biti u nekom kapacitu svakako ukoliko uspemo da ga nagovorimo da ostane na čelu Srbije.

U nastavku razgovora sa gostima u studiju Milovanović je reekoa da je energija bokaderskih skupova drastično smanjena i da su se raspršili kao mehur od sapunice jer su ljudi videli o kakvoj se tu prevari radi.

On je rekao da studentska lista ima samo ime, ona nema studente, nikakv plan, program i ideju i nemaju ništa što bi oni uradili i promenili kada bi došli na vlast.

Emisija je prekinuta i ponovo je uljučena Ana Brnabić koja je kometariasala pokušaj na pada i provakacije blokadera ko ji su bacili dimnu bombu u Pionirski park gde se okuiop veliki broj ljudi koji podržava predsednika Vučića.

On a je rekla da se ova ko nešto desilo u Briselu ili u Parizu njihova policija bi to rešila za 5 minuta i sve pohapsila i rasterala, a vidite da naša policija reaguje susdržano da očuva mir i da sačiva čak i ove blokadere koji napadaju ovim topovskim udarima.

- Vidite koliko je naša policija profesionalna i uzdržana, ja još jednom pitam blokadere jel to ta lepša Srbija jel to imaju da nam ponude- rekla je Brnabić.

Saša Milovanović je rekao da smo mogli da vidimo kako su blokaderi kod predsedništva napali policiju i probili ogradu , a da je na N1 to prikazano sasvim drugačije kako je policija počela da potiskuje građane.

- Po njima mirni građani su bili na skupu i policij je krenula da ih juri i potiskuje a mi smo videli kao su blokaderi počeli da bacaju kamenice i topovkse udare ka Pionirskom parku- dodao je Milovanović

Zorana Mihajlović je odala do svo ovo ništa nije spontano i da su blokaderi od smaog početka plnmirali napad na Pionirski park.

Milovanović je dodao da su blokaderi nakon skupa skinuli prsluke i pretovrili se u nasilnike i samim tim pokušavaju da se ograde kako to nisu ljudi sa blokaderskog skupa.

Kojčić je rekao da je najvećim dlom ovaj haos kao bitka za medije i da im je bitno kakvu će sliku da ostave kod gledalaca u ostatku Srbije.

- Udrite na policiju ali ćemo da slikamo ka da se policija okrene da brani svoje gole živote - dodao je Kojčić.

Milovanović je dodao da je sada glavna vest na N1 kao je policija oborila demonstrnata i da ga udara pendrekom.

- Mi znamo šta je istina i zato je njihova blokaderkska politika i propala - rekao je Milovanović.

U progamu su prikazni uživo snimci sa ulica ispre SKC-a gde se videlo kako blokaderi pale smeće i kamenicam i flašama gađaju policiju.

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić obratio se pred put u Kinu povodom haosa blokadera na ulicama u Beogradu i iz aviona posalo poruku građanima.

- Poštovani građani Srbije, na drugačiji način sam želeo da vam se obratim. Hteo da čestitam našim političkim protivnicima, ne na programu i planu jer ga ni danas nisu izneli, ali na činjenici da je sve proteklo mirno. A onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno, mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike. Molim ih da shvate da smo svi ljudi, da smo svi građani Srbije, i da ništa od njih ne tražimo sem da poštuju zakone i da poštuju drugačiji stav i drugačije mišljenje. Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje - rekao je predsednik i dodao:

- Molim ih da ubuduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje, a promeniti neće ništa, jer država funkcioniše i država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom, i umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi. Hvala im na tome. A ja sam upravo na putu, ili polećem za Kinu, mislim da je to veoma važno, od ogromnog značaja, ne za mene, ne za našu unutrašnju politiku, već za građane Srbije, za investicije, za bolji život naših građana. Hvala svima što ste me saslušali i, kao i uvek, Srbija pobeđuje.

U studio TV Pink došla je Ana Brnabić koja je iznela najnovije podatke o dešavanjima u Beogradu.

- Haos još uvek traje dosada je privedeno 20 lica tj nasilnika je lišeno slobode, policija postupa u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima i maksimalno uzdržano- rekla je Brnabić.

Ona je još jednom ponovila ono što je rekla i u Pionirskom parku.

- Da se ovakve scene dešavaju u nekom od evropskih gradova policija bi ih bukvlano "pregazila" i uhapsila. Ovde se vidi ponovo do koje je mere ovo demokratska zemlja i do koje mere je policija uzdržana. Ovde imate jednu bndu kaja svak ip ut čeka da pravi haos na ulicama da destabilizuje SRbiju i da nanese štetu Srbiji. Ništa ovo drugo nije do nanošenja direktne i ne dvosmislen štete Srbiji. A šta je progrma za Srbiju evo i videli smo , podsećam da su oni danas imali jedan predizborni skup - rekla je Brnabić.

Dodaje da su blkaderi po prvi put prijavili legitimno skup.

- Ok imali su manje ljude prošli put zato što su prošli put dali zeleno svetlo za nasilje. Razočarani iako su pupmapli preko arhiva javnih skupova imali prko 100.00 ljudi, sada vidimo da su oni frustrirani što su imali mali broj ljudi i da su počeli da se u 19.30 rasipaju i onda je krenuo bes - rekla je Brnabić.

Kako je rekla ovo je osveta narodu koji nije hteo da ih podrži.

Na komentar blokadera da se Vučić uplašio i otputova u Kinu da se sakrije Brnabić kaže da su to gluposti i da je on kao svak inormalna državnik sačekoa da vidi šta će se sve desiti i onda otputovao za Kinu.

U emisji je uključen ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji se obratio građanima i novinarima.

- Nažalost i pored upozorenja koje je upitio direktor policije Dragan Vasiljeveć da javni skup protekne i završi se u miru došlo je do drastičnog narušavanja javnog reda i mira od strane ekstremnog dela učesnika skupa odnosno do napada na policijukoji je ničim izazavan. U 20 sati i 20 minuta od strane blokadera u ulici Kralja milana došlo je do probijanja zaštitne ograde u Pionmirskom parku i napada na policiju i učesnike skupa , u 20 i 30 na ulgu ulice Kneza Miloša i Trga Nikola Pašića došlo je do napada učesnika skupa na policijske službenike i žandarmeriju i u jednom i drugom slučaju oni su potisnuti i takođe u 21 sat i 30 minuta policijski službenici i žandarmerija su napadnuti kod Vukovog spomenika. Želim da osudim napad na policiju koja je obavljala svoj posao i nikoga nije napadala. Došlo je do napada svim pirotehničkim sredstvima i kamenicama čak su skidane poklopci na šahtama kako bi njime bila napadnuta policija. Policij je primenila potoiskivanje uz najmanju moguću primenu sile. Svi oni koji su napadali policiju koja je obezbeđivali skup biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, kao što znate napadi na policiju predstavljaju ozbiljno krivično delo. Uspostavljen je jeavni redi mir saobraćaj je pušten, samo u jdneom delu ia desetina okupljenih na uglu kod Pravnog fakulteta. Dovedena su 23 lica zbopg napada na policijske službenike ima i povređenih policisjkih službenika. Plicija je ragovala smao na rušenje ograde preskakanje i napad na policisjske službenike - rekao je Dačić.

On je još jednom ponovio da je policija preduzela sve da ovaj skup protekne u redu.

- Šta je policija uradila da bi neko napao policiju. Napad na policiju i na političke neistomišljenike u Pionirkom parku, dakle policija je napadnuta, svi oni koji su napali policiju biće sankcionisani u skladu sa zakonom dodao je Dačić.

Autor: D.S.