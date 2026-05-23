UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija o naslilju blokadera u Beogradu

Za danas je u Beogradu najavljeno centralno okupljanje blokadera na Trgu Slavija pod sloganom "Ti i ja, Slavija", koje je planirano u periodu od 18 do 20 časova. Kako prenose beogradski mediji, pre samog početka centralnog skupa, demonstranti i aktivisti se okupljaju na četiri odvojene lokacije u gradu: kod Pravnog fakulteta, na Autokomandi, Trgu republike, kao i kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, odakle će u kolonama krenuti ka Slaviji. Ove blokade paralisaće potpuno uži centar Beograda u udarnom terminu, što opravdano izaziva ogroman bes građana koji su ogorčeni zbog maltretiranja, ugrožavanja slobode kretanja i svesnog izazivanja saobraćajnog kolapsa u prestonici.

Tim povodom na TV Pink u toku je specijalna emisija u kojoj ćemo vas obaveštavati o najnovijim događajima o dešavanjima u gradu. U studiju su Saša Milovanović, Zorana Mihajlović, Zoran Anđelković, Dragoljub Kojičić i Sava Stambolić.

Na samom početku specijalne emisije na TV Pink, u program se uživo uključio direktor policije Dragan Vasiljević, koji se obratio građanima Srbije povodom blokaderskog skupa na trgu Slavija.

Vasiljević je izneo zvanične podatke i detaljnu procenu bezbednosne situacije na terenu:

"Ovo okupljanje na Slaviji jedno je od retkih i jedinih prijavljenih javnih okupljanja od strane studenata. Imajući u vidu da je prijava bila blagovremena, preduzete su mere i radnje policije. Naše mere i radnje su počele još juče, trajale celu noć, danas ceo dan i nemamo nikakvih većih incidenata. Imamo napad na novinara i u fazi je postupak pronalaženja lica. Nadamo se da će i u ostatku okupljanja sve proteći mirno i bezbedno, kao i razilazak, bez incidenata. Pozivamo sve građane da se pridržavaju zakona i propisa da bi policija mogla da preduzmen sve mere i radnje. Na ovom javnom okupljanju dali smo procenu da je prisutno 34.300 građana", rekao je Vasiljević.

Zoran Anđelković, direktor "Pošta Srbije" komentarišući današnji skup rekao je da ono što je mogao da primeti je da je broj okupljenih blokadera znatno manji nego što je bio ranije.

Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica rekla je da joj sve ovo izgleda i kako je očekivano svih ovih 18 meseci, sa puno nasilja i agresije.

- Ovde vidimo pre svega bezidejnost, programa nema, sa druge strane mi kao društvo mormoa da budemo svesni da postoji neki deo društva koji je nezadovoljana. Izbori će biti na jesen kao je rekao predsednik i do tada valjda ćemo dobiti neki predlogod njih. Ne možete vi da uradite puteve, bolnice i sve a da nemate neki plan i program, taj isti Vučić im je obezbedio sve - rekla je Mihajlović.

Milovanović je rekoa da blokaderi nemaju ni program, nijednu ideju. On je dodao da je ovo i formalno kraj ovog pokreta što se i vidi po broju prisutnih na skupu.

U toku emisije prikazan je šokantan snimak brutalnog incidenta sa beogradskih ulica i napada na novinara Informera.

Naime, tokom protesta blokadera u Beogradu, grupa okupljenih nasrnula je na novinara Informera i pokušala da mu onemogući izveštavanje sa lica mesta. Na snimku se jasno vidi grupa blokadera kako opkoljava novinara, dobacuje mu i agresivno se ponaša dok on pokušava da obavlja svoj profesionalni posao. Umesto najavljene „borbe za demokratiju”, ponovo su pokazali pravo lice - netrpeljivost i nasilje prema medijima.

Nakon prikazanog snimka, Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa osudio je napad na noviara Informera i podsetio da ovo nije prvi put da se napadaju kolege novinare čak i pred kamera.

On je rekoa da posle današnjeg skupa se završava nnjihova priča i da posle njih ostaje samo ovo njiho nasilje. On je izrazio da će se današnji skup završiti mirno i da ne će doći do ovakvih i sličnih incidenata.

Dodaje da određene grupe prosto nameštaju incidente kako bi došlo do nasilja.

