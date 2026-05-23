Uhapšen Gruhonjićev saradnik! Policija ekspresno reagovala nakon skandaloznih pretnji koje su uzdrmale Srbiju (FOTO)

Da blokaderskom ludilu nema kraja svedoče i poslednji događaji. Nakon što je Dinko Gruhonjić ponovo aktivirao svoje pristalice u pokušajima izazivanja tenzija i haosa u Srbiji, brzom reakcijom policije uhapšen je njegov saradnik Miloš Kovačević koji se dovodi u vezu sa skandaloznim pretnjama koje su uznemirile javnost.

Tako je samo koji dan nakon sto se srpska javnost, pa čak i ona opoziciono nastrojena, javno zgrozila nad šizofrenim iživljavanjem Mile Pajić nad srpskom istorijom i Vukom Karadžićem, Gruhonjićev poslušnik i sledbenik Miloš Kovačević iz Novog Sada javno izašao sa idejom da na Hram Svetog Save, ali i na srpske državne institucije treba postaviti eksploziv i dići ih u vazduh!

Naime, Kovačević je administrator Fejsbuk stranice "Slobodna Vojvodina", na kojoj su u prethodna dva dana osvanule skandalone objave, u kojima Kovačević poziva da se dronovi sa eksplozivom pošalju na adrese Hrama Svetog Save, srpskih vojnih i policijskih objekata, na objekte SPC, kao i na zgradu SANU.

Pomahnitali Kovačević je u ovim objavama optužio srpski narod za okupaciju sopstvene teritorije u Vojvodini, uputivši javne pretnje umišljenim okupatorima "da nikada i nigde neće biti bezbedni", te i da "dronovi mogu bilo gde".

Ova opskurna Fejsbuk stranica je poznata po separatističkim objavama Gruhonjićevih sledbenika, u kojima otvoreno zagovaraju ideju otcepljenja ove severne srpske pokrajine.

Ovakav Kovačevićev javni poziv na sprovodjenje terorističkih akcija u našoj zemlji nimalo ne iznenadjuje, imajući u vidu da se srpska javnost već dobro upoznala sa "likom i delom" ovog bloladera, kada je na protestu ispred Filozofskog fakulteta prošle godine, pred očima celokupne srpske javnosti skinuo i zgužvao zastavu drżave Srbije. Kovačević je i ovo uradio samo kako bi se dokazao svom ideologu Gruhonjiću, koji ovakve akcije smišljeno potpiruje, promovišući čistokrvno ustaštvo u našoj zemlji.

Za neupućene u porodičnu lozu Miloša Kovačevića, treba reći da je njegov rođeni brat Dušan Kovačević, vlasnik „Exita“, pod čijom se direkentskom palicom ovaj tzv. “muzički festival” jula 2025. godine pretvorio u čisto antidržavni i antisrpski skup, promovisanjem svega što treba da pošalje u svet sliku koja bi Srbiju i Srbe predstavila kao divljake nedostojne ostatka Evrope. Dušan Kovačević je ubrzo nakon gašenja Egzita, isti naprasno preselio u Egipat.

I dok onaj najnormalniji i najveći deo srpske javnosti poslednjih dana poziva na posete Hramu Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice, terorista iz Gruhonjićeve srbomrzačke i autošovinističke sekte poziva na dizanje u vazduh ove najveće srpske svetinje!

I sve ovo ne radi slučajno baš pred današnji skup blokadera, već smišljeno i planski, ne bi li izazvao neko zlo. Sreća, ovakvi kao Kovačević su prezreni čak i u redovima blokadera.



Zastrašujući plan vojvođanskih blokadera separatista

Kako smo već pisali, blokaderska frakcija koja se zalaže za otcepljenje Vojvodine uputila je užasavajuće pretnje neistomišljenicima na društvenim mrežama.

Sa "Fejsbuk" naloga "Slobodna Vojvodina" poručeno je da su se "dronovi sa eksplozivima pokazali kao jeftini, laki za nabavljanje ili pravljenje, kao i efikasni".

Osoba koja stoji iza ovog profila uputila je otvorene pretnje svima koje smatra neprijateljima, pa je tako predložila da se dronovima napadne kuća lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, ali i razni drugi objekti na Dedinju, vojne i policijske ispostave širom Vojvodine, Hram Svetog Save u Beogradu...

A evo šta je sve pronađeno kod Dinkovog saradnika:

Autor: Pink.rs