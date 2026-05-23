Predsednik PK Ukrajine o Srbiji govorio u superlativima: Ovo nije ista zemlja kao pre 10 godina

Predsednik Privredne komore Ukrajine Genadij Čižikov izjavio je za domaće medije da je Srbija dobar primer za njegovu zemlju, kao država koja "želi da pronađe svoje mesto na mapi Evrope i mapi sveta".

U Beogradu je održan poslovni forum Srbija-Ukrajina, na kom je učestvovalo 45 privrednika iz 30 kompanija, od kojih je 12 bilo iz Ukrajine.

"Ja sam ovde dolazio u kratke posete tokom poslednjih 10 godina i vidim kako se Srbija razvija. Za mene je to primer zemlje koja želi da pronađe svoje mesto na mapi Evrope i mapi sveta, i to je veoma dobar primer za Ukrajinu koja u ovoj veoma teškoj situaciji, kada je rat, razmišlja ne samo o tome kako da zaštiti sebe, kako da zaštiti demokratiju i tako dalje, već razmišlja i o tome kakva je budućnost Ukrajine. Kakva je budućnost Ukrajine na mapi Evrope? I zato smo ovde", naveo je on.

Kako su mediji istakli, Čižikov je ocenio da je Srbija danas drugačija zemlja nego što je bila pre 10 godina, i da je ono što je video u Beogradu ostavilo veoma pozitivan utisak na njega.

"Gradi se, ljudi su pozitivni, i mi smo ovde kako bismo pokušali da pronađemo pristup u kome svi pobeđuju, i sada i u budućnosti, a Srbija i Ukrajina imaju, ako se ne varam, zajedničku ideju da jednog dana budu deo velike evropske porodice. Za nas je to veoma važno. Sa moje tačke gledišta, imamo mnogo mogućnosti da razvijamo trgovinu", poručio je on, preneli su mediji.

Predsednik Privredne komore Ukrajine istakao je da Srbiju smatra zemljom ogromnih potencijala, ali i velikim čvorištem koje njegova zemlja može da, kako je rekao, iskoristi za svoje interese.

"Mislim da mi treba da iskoristimo naše jake strane. Vi imate jak poljoprivredni sektor i mi imamo, ali mi imamo nešto što bi vas moglo da učini jačim. Na primer, u poljoprivredi treba da razmišljamo o tome kako da ojačamo ne samo proizvodnju sirovina, već i o dodatnoj vrednosti. Naša ideja je da predstavimo Ukrajinu i vaše tržište ne samo kao žitnicu Evrope. Želeli bismo da nas zajedno sa vama, Ukrajinu i Srbiju, vide kao supermarket Evrope, a možda i sveta", naglasio je Čižikov, preneli su mediji.

Autor: Jovana Nerić