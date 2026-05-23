POGLEDAJTE BRUTALNE NAPADE BLOKADERA NA POLICIJU! Maskirani nasilnici NE BIRAJU sredstva: Gađaju Žandarmeriju čime stignu (VIDEO)

Tokom nereda došlo je i do izbijanja požara, a pretpostavlja se da je vatru izazvala pirotehnika upotrebljena tokom sukoba.

Večeras je došlo do eskalacije sukoba nakon završetka skupa na Slaviji, a incidenti su izbili u blizini Predsedništva, usled brutalnog napada blokadera na pripadnike policije.

Prema informacijama sa terena, ka policijskom kordonu bačene su kamenice, baklje, topovski udari i drugi predmeti, nakon čega su pripadnici policije počeli da potiskuju okupljene ka Terazijama i užem centru grada.

Autor: Pink.rs