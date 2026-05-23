Milićević: Nećemo dozvoliti da se od Beograda pravi ratna zona

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević najoštrije je osudio napad na policiju i incidente koji su usledili nakon skupa na Slaviji, poručivši da je večeras pređena crvena linija političke borbe.

"Posle svih velikih najava, posle priča o programima, vizijama i rešenjima, na kraju smo ponovo videli ono jedino što blokaderski pokret ume da pokuša – incidente, haos i nasilje. A kada u programu uživo čujemo da jedan od demonstranata uzvikuje 'pašće krv sa njihove strane', onda više ne govorimo o političkom stavu, već o otvorenom pozivu na nasilje", rekao je Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je istakao da takve poruke nisu samo opasne, već i nedopustive u svakom uređenom društvu.

"To je neviđen poziv na nasilje, pa čak i na ubistvo. To je jezik sukoba, jezik mržnje i jezik građanskog obračuna. Ta linija je večeras pređena. Srbija neće dozvoliti da se od Beograda pravi ratna zona", naglasio je Milićević.

Ministar je poručio da policija nije provocirala nikoga, već je radila svoj posao – čuvala javni red, mir i bezbednost svih građana.

"Policija nije provocirala. Policija nije izazivala. Policija je bila tamo da zaštiti red, zakon, građane i imovinu. Ko napada policiju, ne napada pojedinca u uniformi, već državu, zakon i bezbednost svih nas", naveo je Milićević i pružio punu podršku pripadnicima policije u zaštiti mira i reda.

"Pružam punu podršku policiji. Država mora da zaštiti one koji štite građane. Nasilje nije politika. Napad na policiju nije borba za slobodu. Pozivi na krv nisu demokratija – to je pokušaj da se Srbija gurne u haos", poručio je Milićević.

Ministar je ocenio da se i večeras pokazalo da iza velikih reči o slobodi stoji politika pritiska, pretnji i nasilja.

"Puna su im usta slobode, programa, vizije i nekakve nove političke kulture, a čim se skup završi, vidimo njihovo pravo lice – pretnje, napad na policiju, pozive na krv i pokušaj da se Beograd pretvori u zonu sukoba. To je suština njihove ponude Srbiji: na bini pričaju o slobodi, a na ulici proizvode haos. Srbiji nije potrebna krv na ulicama. Srbiji su potrebni mir, red, stabilnost i nastavak razvoja", zaključio je Milićević.

Autor: D.S.