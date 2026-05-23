Macut najoštrije osudio svaki vid nasilja na ulicama Beograda

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je povodom večerašnjih nereda da najoštrije osuđuje svaki vid nasilja na ulicama Beograda.

''Najoštrije osuđujem svaki vid nasilja na ulicama Beograda. Srbiji je danas više nego ikada potreban stabilan i miran hod, kako bismo pokazali da imamo kapacitet za dijalog, međusobno uvažavanje i demokratsko izražavanje različitog mišljenja'', poručio je premijer Srbije na Instagramu.

On je naglasio da je Srbija demokratska država u kojoj svako ima pravo da svoje stavove iznosi mirno i dostojanstveno, ali nasilje, sukobi s policijom, uništavanje imovine i ugrožavanje bezbednosti građana nisu i ne mogu biti način političke borbe.

''Pozivam sve građane na smirenost, odgovornost i uzdržanost'', rekao je premijer Macut.

Autor: D.S.

